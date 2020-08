Start nowego sezonu PKO Ekstraklasy stał się faktem! Pierwsze do gry w tych rozgrywkach wybiegły zespoły Zagłębia Lubin oraz Lecha Poznań. “Miedziowi” na własnym stadionie pokonali drużynę “Kolejorza”.

Kibice w Polsce nie musieli czekać długo na powrót Ekstraklasy. Poprzednie rozgrywki kończyły się 19 lipca, a już nieco ponad miesiąc później wystartował nowy sezon. Przed meczem faworytem wydawał się Lech Poznań, lecz pojedynek z “Miedziowymi” nie ułożył się po myśli drużyny prowadzonej przez Dariusza Żurawia.

Przebieg meczu

Zdecydowanie lepiej spotkanie rozpoczęli zawodnicy Lecha Poznań. Świetną okazją do zdobycie bramki miał w 21. minucie nowy napastnik “Kolejorza”, Mikael Ishak, lecz fatalnie spudłował. Następnie do głosu doszli gospodarze, lecz dobrze dysponowany do tego czasu był Filip Bednarek. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy zobaczyliśmy pierwszą bramkę w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Na listę strzelców trafił wspomniany Ishak, który uderzeniem zza pola karnego pokonał bramkarza rywali. Przez większość czasu drugiej połowy nie było groźnych okazji, jednak w 82. minucie do wyrównania doprowadził Ľubomír Guldan. Nie było to ostatnie słowo zespołu “Miedziowych”, którzy pięć minut później wyszli na prowadzenie. Gola po uderzeniu głową strzelił Saša Balić, tym samym zapewniając zwycięstwo swojej drużynie.

Poprawić grę

Niewątpliwie końcowy wynik meczu jest zaskoczeniem. Lech Poznań z pewnością musi poprawić swoją grę, mając na uwadze, że niebawem rozpocznie swoją przygodę w Europie. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy “Kolejorz” zmierzy się z łotewskim klubem – Valmiera Glass VIA. Spotkanie to odbędzie się 27 sierpnia, o godzinie 21:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań 2:1 (0:1)

0:1 Mikael Ishak 45+4′

1:1 Ľubomír Guldan 82′

2:1 Saša Balić 87′