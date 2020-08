Liga Europy: Szybkie strzelanie w finale

Rozpoczął się finał Ligi Europy. W decydującym spotkaniu mierzą się ze sobą drużyny Sevilli oraz Interu Mediolan. Zespoły szybko przystąpiły do zdobywania bramek w tym meczu.

Dla obu tych klubów to spotkanie jest ostatnią szansą na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Zarówno Sevilla, jak i Inter mają za sobą dobre sezony ligowe zwieńczone awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Jednak z pewnością pozytywnym zakończeniem kampanii byłoby sięgniecie po puchar Ligi Europy.

Lepiej ten mecz otworzyła drużyna prowadzona przez Antonio Conte. Romelu Lukaku ruszył z piłką po prawej stronie boiska i z łatwością wyminął Diego Carlosa. Brazylijczyk podążając za Belgiem sfaulował go w polu karnym i sędzia słusznie wskazał na rzut karny. Do futbolówki podszedł sam poszkodowany i pewnym uderzeniem wyprowadził Inter Mediolan na prowadzenie.

Radość zespołu “Nerazzurri” nie trwała zbyt długo. Już w 12. minucie meczu Sevilla FC doprowadziła do wyrównania. Na prawej stronie boiska niepilnowany był Jesus Navas, który wrzucił piłkę w pole karne. Tam świetnie odnalazł się Luuk de Jong i popisał się silnym uderzeniem głową. Strzał był tak mocny, że Samir Handanovič nie zdołał wybić futbolówki, chociaż miał ją na swoich dłoniach.

Luuk de Jong is the first Dutch player to score in a #UEL / UEFA Cup Final since Pierre van Hooijdonk in 2002.

His goalscoring form continues. ⚽️ pic.twitter.com/3RZovwm5CB

— Squawka Football (@Squawka) August 21, 2020