Oficjalnie: Merveille Fundambu zawodnikiem Widzewa

Oficjalna strona internetowa Widzewa Łódź poinformowała o tym, że nowym zawodnikiem Widzewa Łódź został Merveille Fundambu.

Widzew Łódź pozyskuje kolejnego zawodnika w letnim oknie transferowym. Wcześniej do klubu trafił m.in. Karol Czubak, który w ubiegłym sezonie 2. Ligi był jednym z najlepszych strzelców całych rozgrywek.

Kariera w Polsce

O Merveille Fundambu było głośno od początku jego kariery w Polsce. 20-letni zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga rozpoczynał swoją przygodę z piłką nożną w klubach AS Elonga i FC MK Etancheite. Właśnie z tego drugiego z wymienionych zespołów został ściągnięty do naszego kraju. Fundambu trafił w 2018 roku do KTS-u Weszło, który występował wówczas w B-klasie. Jednak piłkarz wyróżniał się zdecydowanie na tle pozostałych zawodników. Dobra postawa zaowocowała tym, że Fundambu udał się na testy do Rakowa Częstochowa. Ostatecznie do zespołu nie trafił, lecz o jego pobycie w klubie można było usłyszeć wiele pochwał. W drugiej części ubiegłego sezonu był wypożyczony do Radomiaka Radom, gdzie uzbierał łącznie dziesięć występów.

Powalczą o awans?

Widzew Łódź z pewnością w końcu awansował do Fortuna 1. Ligi, jednak z pewnością ambicje klubu i kibiców sięgają zdecydowanie wyżej. Beniaminek rozgrywek może okazać się jednym z faworytów ligi. Łódzki zespół dokonał ciekawych transferów, które mogą okazać się niebywałymi wzmocnieniami dla drużyny.

Fot. Widzew Łódź