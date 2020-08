Liga Europy: Sevilla triumfatorem rozgrywek

W wielkim finale Ligi Europy mierzyły się zespoły Sevilli oraz Interu Mediolan. Spotkanie odbywało się RheinEnergieStadion w Kolonii.

Już przed spotkaniem było wiadome, że dla obu wymienionych klubów będzie to ostatnia szansa na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Zarówno Sevilla jak i Inter Mediolan miały za sobą dobre kampanie ligowe zwieńczone awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Pierwsza połowa

Od początku spotkania mogliśmy oglądać niesamowite widowisko. Lepiej mecz rozpoczęła drużyna prowadzona przez Antonio Conte. Po zamieszaniu w polu karnym “Nerazzurri” Inter wyszedł z kontratakiem. Barella podał piłkę do Romelu Lukaku, a ten popędził z nią prawą stroną boiska. Belg wyprzedził Diego Carlosa, który ostatecznie sfaulował go w polu karnym. Sędzia słusznie wskazał na jedenasty metr. Do futbolówki podszedł sam poszkodowany i wyprowadził Inter na prowadzenie. Co ciekawe, Lukaku tym trafieniem zrównał się w ilości zdobytych bramek w debiutanckim sezonie w barwach “Nerazzurri” z samym Ronaldo.

Romelu Lukaku has now scored 34 goals across all competitions in 2019-20, equalling Ronaldo’s record for most scored in a debut season for Inter. RON 🤝ROM pic.twitter.com/5vXIMg4I0L — Squawka Football (@Squawka) August 21, 2020

Radość piłkarzy z Mediolanu nie trwała długo. Siedem minut później wyrównała Sevilla za sprawą Luuka de Jonga, który idealnie znalazł się w polu karnym, wykańczając dośrodkowanie z prawej strony boiska. Jednak nie było to ostatnie słowa obu zespołów w tej połowie. W 33. minucie spotkania po raz drugi na listę strzelców wpisał się de Jong. Podobnie jak przy pierwszej bramce znowu pokonał bramkarza uderzeniem głową. To pierwszy taki przypadek, że zawodnik strzelił dwa gole głową w finale Ligi Mistrzów lub Ligi Europy.

2 – @SevillaFC_ENG @LuukdeJong9 is the first player to score two headers in a single Europa League or Champions League final ever #UEL #UELfinal. Aerial. pic.twitter.com/tFVmTOHc51 — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2020

Tym razem radość hiszpańskiego klubu nie trwała długo, ponieważ chwilę później znowu mieliśmy remis. Po centrze Brozovicia z rzutu wolnego piłka wylądowała idealnie na głowie Diego Godina, a ten zapakował piłkę do siatki obok bezradnego bramkarza rywali. Urugwajczyk stał się tym samym szóstym zawodnikiem, który strzelał gola zarówno w finale Pucharu Europy/Ligi Mistrzów, jak i na tym samym etapie w Pucharze UEFA/Lidze Europy. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

6 – Diego #Godin is only the sixth player to score in both a European Cup/UCL final and a UEFA Cup/UEL final after Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen & Pedro. General. #UELFinal #SevillaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 21, 2020

Druga połowa

Druga połowa nie przebiegała już w tak ofensywny sposób. W 65. minucie meczu niesamowitą okazję miał Romelu Lukaku, lecz w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił wprost w golkipera Sevilli. Szczęście uśmiechnęło się do hiszpańskiego klubu w 74. minucie, gdy za sprawą Diego Carlosa drużyna prowadzona przez Julena Lopeteguiego wyszła na prowadzenie. Brazylijczyk popisał się uderzeniem z przewrotki, a piłka odbiła się jeszcze od Lukaku i wpadła do siatki.

📸Drama! Diego Carlos overhead kick is deflected into the net by Lukaku ⚽️#UELfinal pic.twitter.com/yhi3eoPaQA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020

W końcówce Inter Mediolan naciskał za wszelką cenę. Blisko wyrównania był Alexis Sanchez, jednak po jego uderzeniu zmierzającą piłkę do bramki wybił Kounde. W doliczonym czasie gry uderzał Candreva, lecz jego strzał na rzut rożny sparował Bono. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie i Sevilla mogła cieszyć się z trofeum Ligi Europy.

Uwielbiają te rozgrywki

Sevilla FC po raz szósty sięgając po trofea Pucharu UEFA/Ligi Europy w historii klubu. Szczególnie dobrze upodobali sobie te rozgrywki od czasów ery Ligi Europy, zdobywając ten tytuł aż czterokrotnie. Ze swoim wzruszeniem po meczu nie krył się trener drużyny Julen Lopetegui. Dla tego szkoleniowca to pierwsze trofeum w jego karierze trenerskiej na poziomie seniorów. Dla Sevilli jest to kolejny finał europejskich pucharów, który kończy się dla nich wygraną. Do tej pory występowali w sześciu takich meczach i sześciokrotnie wychodzili zwycięsko z takich starć.

6 – El @SevillaFC es el equipo que ha ganado más finales de una misma competición europea con el 100% de victorias (seis de seis) #UELfinal. Imbatible. pic.twitter.com/dKakhu8LWW — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2020

Wynik

Sevilla FC – Inter Mediolan 3:2 (2:2)

0:1 Romelu Lukaku 5′

1:1 Luuk de Jong 12′

2:1 Luuk de Jong 33′

2:2 Diego Godin 35′

3:2 Diego Carlos 74′

Sevilla: Bono; Navas (C), Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Jordán (85. Gudelj), Fernando, Banega, Ocampos (70. El Haddadi), L. de Jong (85. Nasjrí), Suso (77. F. Vázquez).

Inter: Handanovič (C); Godin (90+1. Candreva), de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio (78. Moses), Barella, Brozović, Gagliardini (78. Eriksen), Young, Lukaku, Lautaro Martínez (78. Alexis Sanchez).