AS Monaco – Stade Reims. Typy, kursy (23.08.2020)

Niedzielę w Ligue1 rozpoczynamy od meczu drużyny Polaka. Co prawda Kamil Glik wrócił do Włoch, to jego miejsce zajął Radosław Majecki. Jego ekipa będzie chciała dobrze rozpocząć sezon, a naprzeciw ich stanie Stade Reims, czyli rewelacja poprzednich rozgrywek.

AS Monaco – Stade Reims zapowiedź (niedziela, 13:00)

W minionym sezonie obie ekipy dzieliły trzy pozycje w tabeli i jeden punkt. AS Monaco było dopiero na miejscu 9., ale to i tak lepiej niż w sezonie 2018/19, gdy klub z Księstwa do ostatniej kolejki musiał drżeć o ligowy byt. Sytuacja się poprawia, apetyty rosną w miarę jedzenia, więc wypadałoby powoli wracać do czołówki, z której wypadli po wspaniałych bojach w Lidze Mistrzów. Najlepiej od wygranej w domu na inauguracje.

Stade Reims w ubiegłym sezonie zakończyło na szóstym miejscu, będąc tuż za Niceą i tuż przed… Olympique Lyon. Trudno dzisiaj uwierzyć, że klub grający na sztucznej murawie wyprzedził półfinalistę Ligi Mistrzów, ale tak było. Co ciekawe Stade Reims był prawdopodobnie jednym z najnudniejszych zespołów, gdyż na przestrzeni 28. meczów kibice zobaczyli ledwie… 47 goli strzelonych przez nich i ich rywali!

AS Monaco – Stade Reims kursy bukmacherów

Faworytem tego meczu są gospodarze, za których zwycięstwo płacony jest kurs 1,90. Remis jest warty 3,40, zaś triumf byłego klubu Grzegorza Krychowiaka to 4,15.

AS Monaco – Stade Reims typy

AS Monaco – Stade Reims| Typ: AS Monaco @ 1,90 Betfan