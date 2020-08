Lorient – Strasbourg. Typy, kursy (23.08.2020)

Drugi niedzielny mecz i mamy powrót do Ligue1. Lorient w ostatnich lat trzech sezonach musiała grać w Ligue2, ale teraz wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, by znowu trochę zamieszać i przywrócić derby regionu. Na początek do Bretanii przyjedzie Strasbourg.

Lorient – Strasbourg zapowiedź (niedziela, 15:00)

Lorient w swoich najlepszych latach potrafił wypromować kilku ciekawych piłkarzy. Mehdi Benatia, Kevin Gameiro czy Raphael Guerreiro to tylko trójka z nich, a można byłoby wymieniać dalej. Co jeszcze wyróżniało drużynę z Bretanii? Na pewno fakt gry na sztucznej murawie, podobnie jak choćby Stade Reims. Czy okaże się to atutem? Musi, jeśli chcą się utrzymać.

Strasbourg był idealnie w połowie tabeli i miał 38 punktów. Nie groziła mu walka o utrzymanie, ale gdyby sezon trwał dalej, być może udałoby się powalczyć o europejskie puchary, skoro do piątej Nicei brakowało ledwie trzy punkty. Być może szansa na podobny wynik, albo i lepszy, nadarzy się już na początku. Rywal niby przed chwilą grał w Ligue2, ale na beniaminków zawsze trzeba uważać.

Lorient – Strasbourg kursy bukmacherów

Faworytem meczu, ale nieznacznym są gospodarze, a kurs na nich to 2,58. Trochę niżej oceniane są szansę gości z Alzacji i wycenione na 2,88. Z kolei podział punktów możemy zagrać po kursie 3,10.

Lorient – Strasbourg typy

Lorient – Strasbourg | Typ: Lorient @ 2,58 Betfan