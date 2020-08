Dijon – Angers. Typy, kursy (22.08.2020)

Wczorajsze spotkanie Bordeaux z Nantes nie przyniosło kibicom jakichkolwiek bramek. Dzisiejszego popołudnia o pierwsze trafienia w nowym sezonie Ligue 1 powalczą jedenastki Dijon oraz Angers. Jak spiszą się oba zespoły i czy zobaczymy w końcu pierwsze gole?

Dijon – Angers zapowiedź

Poprzedni sezon był dla obu ekip zgoła odmienny. Dijon fatalnie rozpoczęło rozgrywki 2019/2020 czekając na odniesienie pierwszego ligowego zwycięstwa aż do końca września i 8. kolejki Ligue 1. Nieumiejętność utrzymania równej formy chociażby na kilka spotkań poskutkowała dopiero 16. miejscem na koniec rozgrywek. Angers z kolei bardzo dobrze rozpoczęło ubiegły sezon zdobywając w pierwszych 7. kolejkach aż 15 punktów. Les Scoïstes dzięki ogromnemu “spłaszczeniu” tabeli do samego końca liczyli się w walce o europejskie puchary, jednak za sprawą dołka formy w lutym szansa ta przeszła im koło nosa. Angers finiszowali ostatecznie na 11. miejscu tracąc zaledwie 2 punkty do 5. w tabeli Nice.

Patrząc na mecze przygotowawcze do tego sezonu, to o wiele bardziej zapracowaną była ekipa Angers, która rozegrała aż 7 spotkań kontrolnych. Zanotowane wyniki niekoniecznie muszą oddawać rzeczywisty stan, jednak dwa ostatnie zwycięstwa odniesione nad Le Mans oraz St. Etienne mogą napawać optymizmem na starcie nowego sezonu. Jeśli chodzi o Dijon, to podczas przygotowań przedsezonowych wybiegli oni na boisko zaledwie czterokrotnie, zaledwie raz schodząc z boiska jako zwycięzcy. W bezpośrednich pojedynkach obu drużyn to ponownie Angers wychodziło ostatnio górą, gdyż 3 ostatnie potyczki kończyły się ich zwycięstwem. Co więcej, Dijon wygrało zaledwie 2 spośród ostatnich 22 potyczek z Angers we wszystkich rozgrywkach. Jak będzie dzisiaj?

Dijon – Angers kursy

Kursy na poszczególne rynki główne w STS są niezwykle wyrównane. Zwycięstwo Dijon to kurs 2.92, remis 3.00, natomiast zwycięstwo Angers 2.65.

Dijon – Angers typy

Biorąc pod uwagę historię starć obu drużyn, a także poprzedni sezon, który o wiele lepiej rozpoczęli gracze Angers skłaniamy się nieco bardziej w kierunku gości tego pojedynku. Dijon na finiszu poprzednich rozgrywek grało jednak bardzo dobrze w spotkaniach domowych. Mecze z udziałem obu zespołów nie obfitują z reguły w bramki, co też powinno mieć dzisiaj swoje przełożenie na wynik.

Dijon – Angers | Typ: DW – 0:0 @7.50 STS

Dijon – Angers | Typ: DW – 1:1 @6.00 STS