Śląsk Wrocław – Piast Gliwice. Typy, kursy (22.08.2020)

Śląsk Wrocław w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy zagra u siebie z Piastem. Czy podopieczni Viteslava Lavicki po raz kolejny pokonają u siebie gliwiczan?

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice zapowiedź

Można powiedzieć, że ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla drużyny z Wrocławia. Piłkarze Śląska ostatnio odpadli z Pucharu Polski po porażce z ŁKS-em po rzutach karnych. Poza tym przed ligową przerwą nie wygrali pięciu kolejnych spotkań, co sprawiło, że nie szybko stracili szanse na grę w europejskich pucharach w tym sezonie.

Tymczasem Piast radzi sobie zdecydowanie lepiej. Podopieczni Waldemara Fornalika ostatnio pokonali w Pucharze Polski Resovię 4:0. W przyszłym tygodniu piłkarze rozpoczną tegoroczną przygodę z Ligą Europy i podejmą Dynamo Mińsk. Znając jednak trenera gliwiczan, nie pozwoli on na to, żeby jest zespół odpuścił sobie ligowy mecz.

Ostatni mecz zespołów zakończył się wygraną Piasta 1:0. Gliwiczanie nie wygrali już jednak we Wrocławiu od 2017 roku. Może tym razem przełamią swoją złą passę?

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice kursy

Według bukmacherów trudno dokładnie wskazać faworyta tego meczu. Na nieco niższy kurs oceniono szanse na wygraną Piasta (kurs 2.75), wygrana Śląska wydaje się jednak również prawdopodobna (kurs 2.80). Również remis nie będzie tutaj zaskoczeniem (kurs 3.35).

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice typy

Ostatnie wyniki z Wrocławia wskazują na to, że Piast może mieć problem ze zdobyciem trzech punktów. Poza tym, piłkarze Śląska w meczach z tym rywalem częściej trafiali do siatki w drugiej połowie. Może to podopieczni Vitezslava Lavicki zdobędą pierwszą bramkę po przerwie?

Śląsk – Piast | Typ: Śląsk wygra lub remis @1.50 BetClic

Śląsk – Piast | Typ: Śląsk strzeli pierwszego gola w drugiej połowie @2.35 BetClic