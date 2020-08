Zagłębie Lubin pobije rekord transferowy pozyskując 18-latka?

Zagłębie Lubin rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami ofensywy. Według doniesień “Sport.tvp.pl”, na celowniku klubu znalazł się piłkarz ŁKS-u, Adam Ratajczyk.

Wiosną grał regularnie

Lewoskrzydłowy ŁKS-u zadebiutował w ekstraklasie w poprzednim sezonie. Szczególnie błysnął w meczu z Zagłębiem, w którym zdobył swojego pierwszego gola w dorosłej piłce. Łącznie w całych poprzednich rozgrywkach piłkarz rozegrał 18 meczów. Początkowo był rezerwowym, ale z czasem wskoczył do pierwszego składu.

Rekord transferowy Zagłębia?

Jak informuje “Sport.tvp.pl”, Adam Ratajczyk może wkrótce zmienić otoczenie. Piłkarz znalazł się bowiem na celowniku Zagłębia Lubin, które zamierza wzmocnić ofensywę. Zakup 18-latka mógłby jednak wiązać się z wydaniem rekordowej kwoty przez klub.

Do tej pory najdroższym transferem “Miedziowych” był Filip Starzyński, który trafił do zespołu z belgijskiego Lokeren za 500 tysięcy euro. Mniej więcej w tych granicach miałaby wynieść kwota, której ŁKS oczekuje za Ratajczyka.

“Miedziowi” gotowi do gry?

Do tej pory do Zagłębia trafiło sześciu zawodników. Klub jednak na razie wzmacniał głównie defensywę, sprowadzając Jakuba Wójcickiego, Mateusza Bartolewskiego, Lorenco Simicia, Sorena Resse i Jakuba Żubrowskiego. Tymczasem do ataku przyszedł tylko słowacki napastnik Samuel Mraz. Może Ratajczyk będzie kolejnym wzmocnieniem “Miedziowych”?

Zagłębie Lubin już rozpoczęło ligowy sezon 2020/2021. W pierwszym meczu drużyna pokonała Lecha Poznań 2:1.

Fot. Przemysław Chlebicki