Lionel Messi przerwał wakacje, żeby porozmawiać z Koemanem

Lionel Messi rozmawiał z nowym trenerem Barcelony, Ronaldem Koemanem o swojej przyszłości. Wydaje się, że piłkarz pragnie odejść, jednak jeszcze nie wszystko przesądzone.



Plotki o odejściu Messiego

Po wysokiej porażce 2:8 z Bayernem, coraz więcej mówi się o trzęsieniu ziemi wewnątrz klubu. Na razie posady stracili dyrektor sportowy Barcelony, Eric Abidal oraz trener Quique Setien. Wiele również wskazywało na to, że rewolucja nie ominie składu “Dumy Katalonii”, wliczając kluczowych zawodników.

W środę pojawiły się pogłoski o tym, że z klubu w najbliższej przyszłości chciałby odejść Lionel Messi. Według radia RAC1, piłkarz zgodziłby się na ofertę z innego klubu, która spełniałaby jego wymagania. Od razu zaczęto plotkować o możliwości transferu Argentyńczyka do Interu albo Manchesteru City.

Nowy trener liczy na pozostanie Argentyńczyka

Jak poinformowało RAC1, Lionel Messi przerwał wakacje, na których przebywał z Luisem Suarezem i Jordim Albą, już rozmawiał z Ronaldem Koemanem i wyznał, że wolałby odejść niż pozostać w klubie. Holender pragnie jednak zatrzymać Argentyńczyka w drużynie.

– Nie wiem, czy muszę przekonać Messiego do pozostania. Oczywiście to najlepszy piłkarz na świecie i trzeba go mieć w swoim zespole. Ja bardzo chciałbym z nim pracować, bo on wygrywa mecze. Jeśli chce zostać, to jestem zachwycony. Ma jeszcze umowę, jest naszym zawodnikiem. Będę z nim rozmawiał, bo jest kapitanem. Porozmawiam z wieloma graczami i podejmiemy decyzje – wyznał niedawno trener Barcelony w rozmowie dla klubowych mediów.

Wielkiej rewolucji nie będzie?

Obecnie wiele wskazuje na to, że w Barcelonie nie będzie wielkiej rewolucji. Ronald Koeman planuje jednak pozyskać kilku nowych piłkarzy. Według ostatnich doniesień RAC1, na jego celowniku znalazł się Memphis Depay. Poza tym trener prawdopodobnie będzie stawiać na Antoine’a Griezmanna w ataku, a nie tak jak poprzedni trenerzy, na skrzydle. Może to sprawi, że Lionel Messi jeszcze przemyśli decyzję o odejściu z “Blaugrany”.