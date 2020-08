Cracovia zainaugurowała sezon PKO Ekstraklasy na własnym stadionie spotkaniem przeciwko Pogoni Szczecin. Zespół prowadzony przez Michała Probierza wygrał z “Portowcami” 2:1.

Dla kilku zawodników krakowskiego zespołu był to debiut w PKO Ekstraklasie. Tymi zawodnikami byli Marcos Alvarez, Karol Niemczycki, Rivaldinho. Szczególnie ciekawy jest przypadek tego ostatniego piłkarza, który jest synem samego Rivaldo – zdobywcy Złotej Piłki w 1999 roku.

Bliski gola

Rivaldinho z początku meczu nie sprawiał dobrego wrażenia. Jak cały zespół prowadzony przez Michała Probierza nie potrafił stworzyć sobie groźnej okazji w pierwszej połowie. Z lepszej strony pokazał się dopiero w drugiej części spotkania. Chwilę po tym jak Cracovia straciła bramkę, świetnym dośrodkowaniem popisał się Sergiu Hanca. W polu karnym odnalazł się właśnie Rivaldinho, który uderzał głową. Jego strzał sparował na poprzeczkę Dante Stipica, jednak przy dobitce Marcosa Alvareza był bezradny.

Czy zostanie gwiazdą PKO Ekstraklasy?

Po transferze Rivaldinho do zespołu “Pasów” głos w sprawie zawodnika zabrał Michał Probierz. Trener Cracovii nie chciał zapewniać w wypowiedzi dla portalu “Niezalezna.pl”, że piłkarz zostanie gwiazdą PKO Ekstraklasy.

– Obserwowaliśmy go dosyć długo. Jednak przed rokiem Viitorul nie chciał zgodzić się na transfer. Poza tym, mieliśmy Rafaela Lopesa i temat sprowadzenia Rivaldinho ucichł. Po odejściu Lopesa do Legii, ponownie zainteresowaliśmy się Brazylijczykiem i tym razem udało się go pozyskać. Czy będzie gwiazdą Ekstraklasy? Nie chcę bawić się w proroka. Wszystko zweryfikuje liga. Odbył z nami dopiero jeden trening, dlatego za wcześnie na jakiekolwiek oceny – powiedział Probierz.

Fot. Cracovia