PKO Ekstraklasa: Cracovia wygrywa po zaciętym spotkaniu

Dobrze rozpoczął sezon PKO Ekstraklasy zdobywca ubiegłej edycji Pucharu Polski. Cracovia przed własną publicznością pokonała Pogoń Szczecin. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza wygrała 2:1.

“Pasy” zainaugurowały sezon 2020/2021 od zwycięstwa. W rozgrywkach PKO Ekstraklasy zadebiutowało od pierwszej minuty kilku zawodników Cracovii. Tymi piłkarzami byli Rivaldinho, Karol Niemczycki oraz Marcos Alvarez. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ten ostatni, który popisał się bramką oraz asystą w spotkaniu z “Portowcami”.

Przebieg meczu

Pierwsza połowa nie obfitowała w groźne sytuacje bramkowe. Jedynym strzałem w bramkę w tej części gry popisał się Michał Kucharczyk, jednak jego uderzenie ze spokojem obronił bramkarz rywali. Gra rozkręciła się w drugiej połowie, gdy w 57. minucie padł gol dla drużyny “Portowców”. W pole karne dośrodkowywał Damian Dąbrowski, a uderzeniem głową Niemczyckiego pokonał Adam Frączczak. Radość Pogoni Szczecin nie trwała jednak długo. Chwilę po wznowieniu gry od środka Cracovia doprowadziła do remisu. Tym razem w pole karne dośrodkowywał Hanca, a główkował Rivaldinho. Po uderzeniu Brazylijczyka piłkę na poprzeczkę sparował Dante Stipica, jednak bramkarz “Portowców” był bezradny przy dobitce Marcosa Alvareza. Niedługo później to właśnie Alvarez popisał się dokładnym podaniem do Sergiu Hanci, który wyprowadził zespół “Pasów” na prowadzenie. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i to Cracovia mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Czas na walkę w Europie

Cracovia po tym meczu rozpocznie swoją przygodę w Europie. W czwartek zmierzy się z Malmö FF w ramach pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy. Z pewnością nie było to najlepsze losowanie dla zespołu “Pasów”, a trud spotkania podwyższa fakt, że zespół prowadzony przez Michała Probierza swój mecz rozegra na wyjeździe. Transmisja spotkania odbędzie się w TVP Sport.

Cracovia – Pogoń Szczecin 2:1 (0:0)

0:1 Adam Frączczak 57′

1:1 Marcos Alvarez 58′

2:1 Sergiu Hanca 62′

Cracovia: Niemczycki; Rapa, Helik, D. Jablonský, Pestka (43. Siplak), Loshaj (79. Szymonowicz), van Amersfoort, Hanca (79. Rodrigues de Souza), Wdowiak, Álvarez (68. Dimun), Júnior (67. Vestenicky).

Pogoń: Stipica; Zech, Triantafyllopoulos, Malec, Matynia (83. Fornalczyk), D. Dąbrowski (84. Turski), Drygas (69. Gorgon), Żurawski (65. Smoliński), Kucharczyk (69. Cibicki), Kowalczyk, Frączczak.