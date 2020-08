Składy na mecz: Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Już dziś Mistrz Polki zainauguruje sezon PKO Ekstraklasy. “Legioniści” na wyjeździe zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00.

Legia Warszawa już dziś rozpocznie swoją przygodę w sezonie 2020/2021 w Ekstraklasie. Niewątpliwie w starciu z Rakowem Częstochowa to “Legioniści” będą faworytem. Mistrz Polski poczynił wiele interesujących wzmocnień, które tylko podkreślają duże ambicje klubu.

Szansa na debiut

Na przedmeczowej konferencji Aleksandar Vuković zapewnił, że Bartosz Kapustka znajdzie w kadrze na spotkanie z Rakowem.

– Deklaruję, że Bartek Kapustka znajdzie się w kadrze meczowej z szansą na występ w meczu. Oczywiście mamy jeszcze jeden trening i wszystko musi być w porządku. Dyspozycję Bartka oceniam bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę przerwę, jaką miał od grania w ostatnim czasie. Nie potrzebuje tak wiele czasu, by być do naszej dyspozycji. Już jest na dobrym poziomie, a przed nami kwestia wprowadzania go do systemu i naszego stylu gry – zapowiedział trener Legii.

Raków powalczy?

Dla Rakowa Częstochowa będzie to drugi sezon w PKO Ekstraklasie, odkąd klub awansował do tych rozgrywek w 2019 roku. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna zrobiła bardzo dobre wrażenie w ubiegłej kampanii, kończąc na dziesiątej pozycji. Bez wątpienia Raków stać na to, aby skutecznie przeciwstawić się Legii Warszawa. W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami padł remis 2:2.

Składy

RAKÓW: Szumski; Tudor, Petrasek, Wilusz, Piątkowski, Sapała, Schwarz, Tijanić, Cebula, Kun, Gutkovskis.

Ławka: Pindroch, Niewulis, Lederman, Musiolik, Malinowski, Papanikolau, Bartl, Mikołajewski, Brown Forbes.

LEGIA: Boruc; Karbownik, Jędrzejczyk, Lewczuk, Rocha, Antolić, Slisz, Rosołek, Gwilia, Luquinhas, Pekhart.

Ławka: Cierzniak, Hołownia, Wieteska, Martins, Kante, Mladenović, Włodarczyk, Kapustka, Stolarski.