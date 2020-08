Śląsk Wrocław od zwycięstwa rozpoczął sezon 2020/2021 PKO Ekstraklasy. “Wrocławianie” wygrali z drużyną Piasta Gliwice na własnym stadionie.

Śląsk zaczyna nową kampanię od wygranej, chociaż rywalem “Wrocławian” był Piast Gliwice, który ubiegły sezon zakończył na trzeciej pozycji. Drużyna prowadzona przez Vítězslava Lavičkę pokazała się z dobrej strony, zachowując przy tym czyste konto.

Przebieg meczu

Gospodarze rozpoczęli mecz w najlepszy możliwy sposób. Już w 2. minucie na prowadzenie wyszli na prowadzenie po pięknej, zespołowej akcji. Pich podał do Praszelika, a ten piętą uruchomił Piaseckiego, który uderzeniem z pierwszej piłki trafił do siatki. Później świetnym strzałem popisał się Praszelik, lecz futbolówka poszybowała minimalnie obok słupka. Swoją okazję miał także Piast, jednak po główce Parzyszka, dobrze interweniował Putnocky. Drugą połowę ponownie lepiej rozpoczęli gospodarze, bo już w 50. minucie prowadzenie podwyższył Piotr Celeban, który sprytnie pokonał bramkarza rywali. Piast Gliwice miał szansę na bramkę kontaktową, ale w Patryk Lipski z okolicy piątego metra uderzył niecelnie. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie i to Śląsk Wrocław mógł cieszyć się ze zdobycia trzech punktów.

Czas na walkę w Europie

Teraz drużynę prowadzoną przez Waldemara Fornalika czeka wyjazd do Mińska, gdzie zmierzy się z miejscowym Dynamem. Z pewnością faworytem spotkania będzie zespół z Białorusi, jednak Piast Gliwice może sprawić niespodziankę. Niewątpliwie, aby to osiągnąć, podopieczni Fornalika muszą zagrać lepiej niż ze Śląskiem. Mecz Piasta w pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy odbędzie się w czwartek 27 sierpnia, o godzinie 17:00.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

1:0 Fabian Piasecki 2′

2:0 Piotr Celeban 50′

Śląsk: Putnocky; Celeban, Puerto, Golla, Pawelec (89. Tamas), Łabojko (89. Pałaszewski), Sobota, Praszelik, Musonda, Pich, Piasecki (79. Scalet).

Piast: Plach; Kirkeskov, Huk, J. Czerwiński, Konczkowski, Sokołowski (67. Świerczok), Jodłowiec, Milewski (46. Lipski), K. Vida (78. Alves), Steczyk (67. Pyrka), Parzyszek (56. Żyro).