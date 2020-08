PKO Ekstraklasa: Legia rozpoczyna sezon od zwycięstwa

Legia Warszawa zainaugurowała sezon 2020/2021 PKO Ekstraklasy. Mistrz Polski w pierwszej kolejce kampanii ligowej mierzył się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

Przed spotkaniem faworytem była Legia Warszawa, jednak drużyna prowadzona przez Marka Papszuna sprawiła “Legionistom” sporo trudu. Mistrz Polski wygrał rywalizację z Rakowem dzięki bramce w końcówce meczu.

Przebieg spotkania

Początek tego meczu był spokojny, lecz po kwadransie do głosu doszła Legia Warszawa. W 17. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Tomáša Pekharta, który uderzeniem głową wykończył dośrodkowanie Artura Jędrzejczyka. Swoją okazję miał także Raków Częstochowa, jednak po składnej akcji Gutkovskisa z Cebulą, ten pierwszy minimalnie przestrzelił. Pod koniec pierwszej połowy znowu Łotysz uderzał w dogodnej sytuacji, lecz i tym razem futbolówka nie znalazła drogi do bramki. Nie był to koniec problemów Rakowa w tej części gry, gdyż w doliczonym czasie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Maciej Wilusz. Zawodnik nie zaliczy debiutu w barwach klubu z Częstochowy do udanych. Drugą połowę rozpoczął jednak Raków, który w 50. minucie doprowadził do wyrównania. Zdobywcą bramki został Patryk Kun, który przerzucił piłkę nad Borucem. Całą sytuację próbował ratować Jędrzejczyk, lecz wybijał futbolówkę już za linii bramkowej. Na boisku w 74. minucie pojawił się Bartosz Kapustka, dla którego był to debiut w nowym zespole. Legia dążyła do wygranej, ale przez długi czas miała problem, aby strzelić zwycięskiego gola. Legia dopięła swego dopiero w 84. minucie, gdy do siatki rywali trafił ponownie Tomáš Pekhart. Rezultat nie uległ już zmianie i “Legioniści” mogli się cieszyć z trzech punktów.

Walczą w Europie

Legia Warszawa po tym meczu może skupić się na drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, w której zmierzy się z cypryjskim klubem – Omonia Nikozja. “Legioniści” muszą poprawić swoją grę, jeżeli chcą awansować do fazy grupowej tych rozgrywek. Mecz Legii drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 26 sierpnia, o godzinie 20:00. Spotkanie będzie transmitowany przez Telewizję Polską.

Wynik

Raków Częstochowa – Legia Warszawa 1:2 (0:1)

0:1 Tomáš Pekhart 17′

1:1 Patryk Kun 50′

1:2 Tomáš Pekhart 84′

Raków: Szumski; Wilusz, Petrasek (C), Piątkowski, Tudor, Sapała, Tijanić (85. Papanikolaou), Schwarz, Cebula (79. Niewulis), Kun, Gutkovskis (77. Musiolik).

Legia: Boruc; Karbownik, Jędrzejczyk (C), Lewczuk (46. Wieteska), Luis Rocha (57. Mladenović), Antolić (75. Kapustka), Gwilia (57. Kante), Slisz, Rosołek, Pekhart (87. Martins), Luquinhas.