Legia Warszawa wygrała inauguracyjne spotkanie PKO Ekstraklasy w sezonie 2020/2021. W wyjazdowym starciu z Rakowem Częstochowa drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia odniosła zwycięstwo 2:1. Jednak trener “Legionistów” nie mógł być w pełni zadowolonych z poczynań zespołu.

Legia Warszawa wygrała spotkanie z Rakowem Częstochowa 2:1. Szybko objęła prowadzenie po bramce Tomáša Pekharta. Na dodatek zawodnicy Marka Papszuna od 45+4. minuty grali w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Maciej Wilusz. Jednak ku zaskoczeniu kibiców Legii to właśnie Raków doprowadził do wyrównania. Legia grając przez dłuższy czas w przewadze, dopięła swego dopiero w końcówce spotkania, a zwycięskiego gola strzelił wspomniany Tomáš Pekhart.

Start od zwycięstwa

W serwisie “Legia.net” możemy przeczytać, co po meczu do powiedzenia miał trener Aleksandar Vuković, który wspomniał o tym, że Legia zaczęła sezon Ekstraklasy od zwycięstwa, co nie zawsze było rzeczą oczywistą.

– Wiemy jaka jest sytuacja dotycząca naszych pierwszych meczów, spoglądając na start poprzednich sezonów. Niby nie ma to żadnego znaczenia, ale dobrze, że rezultat jest dla nas korzystny. – powiedział trener Legii Warszawa

Dyspozycja

We wspomnianym serwisie możemy także przeczytać, co na temat dyspozycji zespołu powiedział Vuković.

– Z drugiej strony, jesteśmy daleko od tego, co powinniśmy prezentować. Mecz, który powinien być dla nas dużo łatwiejszy, bo tak też się ułożył. Prowadziliśmy 1:0, czerwona kartka. Na początku drugiej połowy od razu było widać, że możemy mieć całkowitą kontrolę nad spotkaniem. Ale do tego potrzeba bezbłędnej gry w obronie, wtedy wygląda to zupełnie inaczej. Do tego dojdziemy. – dodał Aleksandar Vuković.