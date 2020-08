Warta Poznań – Lechia Gdańsk. Typy, kursy (23.08.2020)

Warta Poznań po 25. latach wróciła do ekstraklasy. W pierwszym meczu podopieczni Piotra Tworka zmierzą się z Lechią Gdańsk – czy będą mieć szanse na zdobycie punktów?

Warta Poznań – Lechia Gdańsk zapowiedź

“Zieloni” wywalczyli sobie awans do ekstraklasy po barażach. Chociaż zespół przez długi czas miejsca gwarantujące promocję do wyższej ligi, ostatecznie zajął trzecią pozycję. W letnim oknie transferowym doszło w Warcie do kilku wzmocnień – zespół zasilili m.in. Michał Kopczyński, Konrad Handzlik czy Mateusz Czyżycki. Warciarze jednak niezbyt udanie rozpoczęli sezon, odpadając w Pucharze Polski z drugoligowymi Błękitnymi Stargard.

Tymczasem Lechia w dobrym stylu wyeliminowała Stal ze Stalowej Woli, wygrywając 4:0 na wyjeździe. W zespole jak na razie nie doszło do poważnych zmian. Jak na razie odeszli Filip Mladenović, Patryk Lipski i Błażej Augustyn, natomiast do Gdańska trafił Bartosz Kopacz. Poza tym ostatnio klub ponownie wypożyczył z Anderlechtu Kenny’ego Saiefa.

Zespoły już dawno nie miały okazji do tego, by się zmierzyć. Po raz ostatni była ku temu okazja w sezonie 2007/2008, gdy obie drużyny występowały na zapleczu ekstraklasy. Wówczas dwukrotnie górą byli gdańszczanie. Czy tym razem Lechia znowu wygra?

Warta Poznań – Lechia Gdańsk kursy

Według bukmacherów, mecz powinien zakończyć się wygraną gości. Kurs na zwycięstwo Lechii wynosi 1.91, natomiast na triumf Warty 4.30. Z kolei kurs na remis oceniono na 3.70.

Warta Poznań – Lechia Gdańsk typy

Ostatnie wyjazdowe mecze były dla Lechii udane, przynajmniej pod względem zdobytych bramek. Może z Grodziska Wielkopolskiego podopieczni Piotra Stokowca również wywiozą przynajmniej dwa gole? Drużna z Poznania może jednak się postarać o to, żeby udanie rozpocząć sezon, choć raz trafiając do bramki rywala.

Warta – Lechia | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.77 BetClic

Warta – Lechia | Typ: Lechia strzeli powyżej 1.5 goli @1.86 BetClic