Beniaminek wchodzi do gry. Składy na mecz Wisła Płock – Stal Mielec

Rozgrywki Ekstraklasy ruszyły pełną parą. Niedzielne spotkania zainauguruje starcie Wisły Płock ze Stalą Mielec.

W wyjątkowych nastrojach na start najwyższej klasy rozgrywkowej wyczekiwali z pewnością kibice w Mielcu. Na ponowne występy w Ekstraklasie swojego klubu czekali bowiem długie 24. lata.

Poprzedni sezon

W rozgrywkach 2019/20 Wisła Płock zajęła dwunastą lokatę w tabeli Ekstraklasy. Czołowym zawodnikiem zespołu był Dominik Furman. Środkowy pomocnik zdobył dla “Nafciarzy” siedem bramek, dokładając do tego sześć asyst. W rozpoczętej kampanii nie pomoże już jednak swoim kolegom. Furman po wygaśnięciu kontraktu z Wisłą Płock związał się z tureckim Genclerbirligi Ankara.

Podobnie sytuacja wygląda w ekipie Stali Mielec. Lider zespołu w Fortuna 1. Lidze, Bartosz Nowak przeniósł się do Górnika Zabrze. 26-latek notował w Stali świetne liczby. Trzynaście bramek oraz taka sama liczba asyst to imponujące statystyki. To m.in. dzięki jego postawie, klub z Mielca wygrał pierwszoligowe zmagania, awansując tym samym do Ekstraklasy.

Wzmocnienia

Oba kluby były aktywne na rynku transferowym. Gospodarze dzisiejszego starcia pozyskali m.in. Damiana Zbozienia, Patryka Tuszyńskiego, Mateusza Lewandowskiego czy Pawła Żuka. Stal Mielec wzmocnili tacy gracze jak Michał Gliwa, Mateusz Żyro czy Petteri Forsell.

Ważna zmiana nastąpiła również na ławce trenerskiej Stali. Skonfliktowanego z zarządem Dariusza Marca wraz z końcem lipca zastąpił Dariusz Skrzypczak.

Składy na mecz

Wisła Płock: Kamiński – Żuk, Rzeźniczak, Michalski, Uryga, Cabezali, Leśniak, Szwoch, Kocyła, Adamczyk, Sheridan

Stal Mielec: Strączek – Żyro, Urbańczyk, Domański, Prokić, Mak, Kościelny, Forsell, Tomasiewicz, Getinger, Lisowski