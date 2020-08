Przez długi czas wydawało się, że pierwszy mecz Stali Mielec w Ekstraklasie od 24. lat zakończy się zwycięstwem. W samej końcówce ograna w najwyższej klasie rozgrywkowej Wisła Płock zdołała jednak doprowadzić do remisu.

Prowadzenie drużynie z Mielca dał Andreja Prokić. Stan meczu wyrównał Mateusz Szwoch.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa należała do gości. Piłkarze Dariusza Skrzypczaka stwarzali sobie więcej szans, głównie po kontraktach. Gospodarze prowadzili grę, dłużej utrzymując się przy piłce, lecz na niewiele to się zdało. Inauguracyjne 45. minut zakończyło się bez bramek. Kibiców “zauroczył” za to widok “trybun” wokół stadionu w Płocku.

W Płocku najprawdziwsze Estadio da Gruz <3 pic.twitter.com/J9MRdeQajD — Jaś Wędrowniczek ⚒ (@IncognitusPL) August 23, 2020

Druga część gry przyniosła w końcu gole. W 56. minucie mocny strzał jednego z piłkarzy gości zdołał odbić bramkarz Wisły, Krzysztof Kamiński. Defensorzy “Nafciarzy” zachowali się niezwykle biernie przy próbie wybicia futbolówki z własnego pola karnego. Do piłki dopadł Andreja Prokić, który silnym uderzeniem pod poprzeczkę dał Stali Mielec prowadzenie w spotkaniu.

Wisła Płock w całym meczu oddała zaledwie jeden celny strzał. Na nieszczęście gości, znalazł on drogę do siatki Rafała Strączka. Autorem trafienia został Mateusz Szwoch. Pomocnik Wisły precyzyjnym strzałem głową wykończył miękką wrzutkę 18-letniego Aleksandra Pawlaka. Co ciekawe, młody zawodnik pojawił się na boisku ledwie sześć minut wcześniej. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Następna kolejka

W drugiej serii gier Stal Mielec rozegra domowe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Wisła Płock pojedzie natomiast do Poznania, aby zmierzyć się z Lechem.

Wisła Płock – Stal Mielec 1:1 (0:0)

0:1 – Andreja Prokić 56′

1:1 – Mateusz Szwoch 89′

Wisła Płock: Kamiński – Żuk (84′ Żuk), Rzeźniczak, Michalski, Uryga, Cabezali, Lesniak, Szwoch, Kocyła (70′ Merebashvili), Adamczyk (59′ Tuszyński), Sheridan (59′ Rasak)

Stal Mielec: Strączek – Żyro, Urbańczyk, Domański, Prokić (86′ Dadok), Mak (65′ Tomczyk), Kościelny, Forsell (73′ Forsell), Tomasiewicz, Getinger, Lisowski (46′ Flis)