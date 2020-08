Wszystko wskazuje na to, że Gabriel Magalhaes podpisze kontrakt z Arsenalem. Londyńczycy wygrali batalię o podpis na kontrakcie brazylijskiego stopera.

Brazylijczyk dotychczas występował w Lille. “Kanonierzy” zapłacą za 22-latka około 30 milionów euro.

Gabriel Magalhães to Arsenal, here we go! Total agreement just completed: he will fly on Monday to London to sign his contract until June 2025, €30M to Lille (add ons included), official statement on next week. The deal is finally done. ⚪️🔴 #AFC #Arsenal #transfers

