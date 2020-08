Fabrizio Romano poinformował o tym, że José Callejón prowadzi rozmowy z Villarrealem w sprawie dołączenia do klubu. Według włoskiego dziennikarza szanse na transfer są duże.

Od dłuższego czasu było wiadomo, że José Callejón opuści po sezonie SSC Napoli. Hiszpańskiemu skrzydłowemu wraz z zakończeniem rozgrywek wygasł kontrakt z klubem spod Wezuwiusza. Teraz możliwe są jego przenosiny do drużyny “Żółtej łodzi podwodnej”.

“Potwierdzone – José Callejón prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do Villarrealu jako wolny zawodnik po siedmiu latach spędzonych w Napoli. Szanse są duże.” – napisał na Twitterze Fabrizio Romano.

Przygoda w Napoli

Hiszpan do SSC Napoli trafił latem 2013 roku, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z Realu Madryt. Niewątpliwie José Callejón przez wiele lat był jednym z najważniejszych zawodników drużyny spod Wezuwiusza. W barwach tego zespołu wystąpił w 349 spotkaniach, zdobywając w nich osiemdziesiąt dwie bramki oraz notując siedemdziesiąt osiem asyst. Przez ten czas sięgnął wraz z klubem m.in. dwukrotnie po Puchar Włoch. W tym także w ubiegłym sezonie, kiedy to w finale rozgrywek pokonali po konkursie rzutów karnych Juventus.

Powrót do ojczyzny?

Jeśli Callejón przejdzie do Villarrealu, powróci tym samym do Hiszpanii po siedmiu latach. Wówczas odchodził z Realu Madryt, lecz to nie jedyny zespół na poziomie La Liga, w którym grał zawodnik. Ba, więcej występów zanotował w drużynie RCD Espanyol. Teraz możliwe są jego przenosiny do “Żółtej łodzi podwodnej”, która w poprzednim sezonie zajęła wysoką piątą pozycję. Tym samym Villarreal w przyszłej kampanii będzie występował w rozgrywkach Ligi Europy.