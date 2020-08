PKO Ekstraklasa: Warta Poznań przegrywa na inaugurację rozgrywek

Lechia Gdańsk od zwycięstwo zainaugurowała sezon 2020/2021 PKO Ekstraklasy. “Biało-Zieloni” na wyjeździe mierzyli się z beniaminkiem rozgrywek, Wartą Poznań. Drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca wygrała 0:1.

Gdańszczanie mogą być rozczarowani po zakończeniu ubiegłych rozgrywek. Lechia Gdańsk nie zdołała uzyskać miejsca, które dałoby udział zespołowi w kwalifikacjach do Ligi Europy. Z drugiej strony Warta Poznań w końcu powróciła do Ekstraklasy. “Zieloni” swój awans uzyskali dopiero po barażach.

Dobra gra Warty

Przez długi czas to beniaminek PKO Ekstraklasy przeważał w tym spotkaniu. Drużyna prowadzona przez Piotra Tworka nie sprawiała wrażenia, że do niedawna występowała na niższym szczeblu. Szczególnie dobrze wyglądała gra Warty w środku pola, który zdołali zdominować. W drugiej połowie uderzeniem z ostrego kąta popisał się Jakub Kiełb, jednak strzał ten pewnie obronił Dusan Kuciak.

Wymęczone zwycięstwo

Co nie udało się drużynie Warty, powiodło się zespołowi Lechii Gdańsk. Po zamieszaniu w polu karnym Michał Nalepa wycofał piłkę do Łukasza Zwolińskiego, a ten pewnym strzałem trafił do siatki. Lechia prowadziła, lecz w dalszym ciągu nie potrafiła zdominować swojego rywala. Miała na to olbrzymią szansę w końcówce spotkania, ponieważ drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Michał Jakóbowski. Pod koniec spotkania to w polu karnym Lechii zrobiło się gorąco, jednak drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca zdołała utrzymać prowadzenie.

Warta Poznań – Lechia Gdańsk 0:1 (0:0)

0:1 Łukasz Zwoliński 66′

Warta: Lis; Kiełb, Kieliba, Trałka (80. Czyżycki), Jakóbowski, Kuzdra, Ławniczak, Rybicki, Kupczak, Janicki (71. Laskowski), Jaroch (68. Kuzimski).

Lechia: Kuciak; Pietrzak, Nalepa, Kopacz, Fila, Kubicki, Makowski, Gajos (90. Udovicić), Mihalik (59. Haydary), F. Paixao (59. Kałuziński), Zwoliński.