PKO Ekstraklasa: Górnik Zabrze wygrywa po emocjonującym spotkaniu

Górnik Zabrze w ramach inauguracji sezonu 2020/2021 PKO Ekstraklasy mierzył się na własnym stadionie z beniaminkiem rozgrywek zespołem Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza była aktywna na rynku transferowym przed nadchodzącym sezonem. Do klubu trafili Alex Sobczyk, Kacper Michalski czy Bartosz Nowak. Szczególnie głośnym echem odbił się transfer tego ostatniego, ponieważ Nowak w ubiegłej kampanii błyszczał na pierwszoligowych boiskach. W sezonie 2019/2020 Fortuna 1. Ligi zdobył trzynaście bramek oraz zanotował taką samą liczbę asyst. Z drugiej strony ich rywalem było Podbeskidzie Bielsko-Biała, które po czterech latach powróciło na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce.

Niesamowita pierwsza połowa Górnika

Górnik Zabrze rozpoczął spotkanie w imponujący sposób. Już w pierwszej minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Jesusa Jimeneza, który otrzymał dobre podanie od Sobczyka. Jednak był to dopiero początek strzelaniny w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Marcina Brosza. Po raz kolejny wpisał się na listę strzelców Jimenez, tym razem strzelając z rzutu karnego. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy podwyższył wynik Marcin Krawczyk, uderzeniem głową wykańczając dośrodkowanie z lewej strony boiska.

Nieudana pogoń

Podbeskidzie Bielsko-Biała bardzo nieudanie rozpoczęło swoją ponowną przygodę z PKO Ekstraklasą, jednak po przerwie wyszła odmieniona drużyna. Potwierdzeniem tego była bramka Kamila Bilińskiego, który uderzeniem z pola karnego pokonał bramkarza rywali. Ten sam zawodnik strzelił gola kontaktowego dla “Górali”, popisując się precyzyjnym wykończeniem. Podbeskidzie próbowało doprowadzić do wyrównania, jednak ostatnie słowo w tym meczu należało do Górnika Zabrze. W doliczonym czasie gry Jesus Jimenez skompletował hat-tricka, trafiając piłką do siatki rywali “uderzeniem z fałsza”.

Górnik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:2 (3:0)

1:0 Jesús Jiménez 1′

2:0 Jesús Jiménez 23′

3:0 Marcin Krawczyk 45+1′

3:1 Kamil Biliński 57′

3:2 Kamil Biliński 82′

4:2 Jesús Jiménez 90+1′

Górnik: Chudý; Wiśniewski, Bochniewicz (C), Gryszkiewicz, Pawłowski (60. Ściślak), Nowak (85. Hajda), Manneh (85. Bainović), Procházka, Janża, Sobczyk (24. Krawczyk), Jimenez.

Podbeskidzie: Polacek; Jaroch, Komor, Baszłaj, Gach, Bieroński (85. Laskowski), Rzuchowski (76. Figiel), Danielak, Nowak (63. Ubbink), Sierpina (C) (77. Marzec), Biliński.