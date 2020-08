Wisła Kraków: Jakub Błaszczykowski na dłużej w klubie

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Jakub Błaszczykowski pozostanie na dłużej w Wiśle Kraków. Piłkarz podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie do końca rozgrywek 2020/2021.

Niesłychanie dobre wiadomości dziś dla sympatyków “Białej Gwiazdy”. Wraz z podpisaniem nowego kontraktu przez Aleksandra Buksę, ogłoszono także przedłużenie umowy przez Jakuba Błaszczykowskiego.

Wielki zawodnik

Jakub Błaszczykowski to bez wątpienia ikona obecnego zespołu “Białej Gwiazdy”. Piłkarz po raz pierwszy trafił do Wisły Kraków zimą 2005 roku, przechodząc z drużyny KS Stradom Częstochowa. Po upływie 2,5 roku zapracował na zagraniczny transfer, odchodząc do Borussii Dortmund. Jednak gdy “Biała Gwiazda” miała problemy finansowe, Błaszczykowski zaczął pomagać Wiśle, pożyczając jej pieniądze. Później sam został zawodnikiem drużyny. Łącznie w barwach tego klubu zgromadził 95 występów, zdobywając w nich piętnaście bramek oraz notując dwadzieścia dwie asysty.

Nowy sezon

Wisła Kraków już jutro zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy. W pierwszej kolejce rozgrywek ligowych zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Do zespołu “Białej Gwiazdy” dołączyło w letnim okienku kilku zawodników. Z pewnością celem nadrzędnym jest utrzymanie, lecz o to nie powinno być ciężko, ponieważ w sezonie 2020/2021 z powodu reformy rozgrywek spada tylko jedna drużyna.

