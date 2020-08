Liga Mistrzów: Groźne sytuacje z obu stron

Rozpoczęło się decydujące spotkanie Ligi Mistrzów. W wielkim finale tych rozgrywek mierzą się dwie wielkie marki, Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium.

Cóż za otwarcie spotkania! Obie drużyny miały już dobre okazje w tym meczu.

Interwencja Neuera

Co prawda lepiej w ten mecz weszła drużyna Bayernu Monachium, to jednak pierwszą groźną okazję miał zespół Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé idealnie wyprowadził podaniem na wolne pole Neymara, a ten stanął przed szansą pokonania Manuela Neuera. W tym pojedynku lepszy okazał się bramkarz Bayernu Monachium, popisując się świetną interwencją. Po odbitej piłce przez golkipera do futbolówki dobiegł Neymar, jednak jego próba dogrania została zatrzymana przez Neuera.

Groźne okazje

Bayern także potrafił odpowiedzieć zagrożeniem pod bramką przeciwnika. Robert Lewandowski znalazł się z piłką w polu karnym, obrócił się i uderzył, a futbolówka po jego strzale trafiła w słupek. Polak był o krok od otworzenia wyniku w tym meczu. Następnie znowu do głosu doszli “paryżanie”, lecz Ángel Di María w dogodnej sytuacji oddał uderzenie ponad poprzeczkę. Później także dobrą interwencją popisał się Keylor Navas, kiedy to polski napastnik głową próbował trafić do bramki. Pod koniec pierwszej połowy groźną okazję miał Kylian Mbappé, jednak uderzył zdecydowanie za lekko i Neuer ze spokojem obronił strzał.