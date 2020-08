Liga Mistrzów: Wielki triumf Bayernu Monachium

Wielki finał Ligi Mistrzów za nami! Spotkanie Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium obfitowało w wiele emocji.

Przed samym spotkaniem było wiadome, że spotkały się dwie wielkie firmy. Zarówno Paris Saint-Germain, jak i Bayern Monachium we wcześniejszych meczach pokazywały ofensywny styl gry. PSG w fazie pucharowej wyeliminowały takie zespoły jak Borussia Dortmund, Atalanta Bergamo oraz RB Lipsk. Z drugiej strony Bayern Monachium okazał się lepszy od Chelsea FC, FC Barcelony oraz Olympique Lyon.

W pierwszej połowie obie drużyny miały groźne sytuacje. Świetną interwencją popisał się Manuel Neuer, który obronił uderzenie z pola karnego Neymara. Jednak najbliżej strzelenia gola w tej części gry był Robert Lewandowski. Polski napastnik dobrze odnalazł się w polu karnym. Opanował piłkę i obracając się oddał strzał, lecz futbolówka trafiła tylko w słupek. Co ciekawe był to pierwszy słupek po strzale Lewandowskiego w tej edycji Ligi Mistrzów.

This was the first time Robert Lewandowski hit the post in the entire 2019/20 Champions League season.

