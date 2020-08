Poważne medium apeluje o przywrócenie “Złotej Piłki”. Powstała już petycja w tej sprawie

B/R Football, jeden z największych serwisów piłkarskich świata domaga się przywrócenia plebiscytu France Football. Powstała już w tej sprawie nawet petycja, którą podpisało ponad 80 tysięcy osób.

Już w lipcu w Polsce, gdy francuskie czasopismo zapowiedziało odwołanie plebiscytu, wielu ekspertów piłkarskich było w szoku. Nie brakowało przy tym mocnych głosów, że Robert Lewandowski został okradziony ze złotej piłki. Wówczas tego typu opinie wydawały się zbyt kontrowersyjne, ponieważ istniała szansa, że Bayern nie wygra Ligi Mistrzów, a w turnieju błyśnie inny gracz.

I faktycznie do wczorajszego finału można było myśleć, że Neymar mógłby powalczyć z Lewym o Złotą Piłkę, ale jego PSG wczoraj przegrało, a Brazylijczyk zaliczył przeciętny mecz. Trudno więc sobie wyobrazić, by Lewandowski, który wygrał wszystkie trzy puchary – Bundesliga, Puchar Niemiec i Liga Mistrzów – miał nie zostać wybranym najlepszym piłkarzem świata. Tym bardziej że w każdych z nich został królem strzelców.

Wściekły Jan Tomaszewski

Na naszych łamach w tej sprawie wypowiedział się m.in. Jan Tomaszewski: – Uważam, że odwołanie Złotej Piłki w tym roku to jest skandal. I wcale nie dlatego, że Robert, który był głównym kandydatem do nagrody najwięcej stracił. Przede wszystkim jest to dla mnie niezrozumiała decyzja, dlatego, że Złota Piłka nie jest dla piłkarza, a dla kibiców. Kibice czekają na tego idola, którego będą mogli naśladować przez następny rok.

– Rozumiem, że może nie być gali ze względu na koronawirusa. Nieprzyznanie Złotej Piłki to po prostu wymysł Francuzów, którym kibice nie powinni wybaczyć. Mam nadzieję, że nikt nie pójdzie ich śladami i nie odwołają Nagrody Nobla czy Oscarów – dodał legendarny bramkarz pod koniec lipca w rozmowie z Futbol News.

Apel B/R Football

– Decyzja “France Football” jest zrozumiała, jednak w ostatnim czasie najlepsi piłkarze zapewnili fanom na całym świecie wytchnienie od pandemii… Ciro Immobile, gracze Liverpoolu, Neymar, Cristiano Ronaldo, Leo Messi czy niezwykła drużyna Bayernu Monachium prowadzona przez Roberta Lewandowskiego. Im należy się wyróżnienie za emocje, których dostarczyli w tym trudnym czasie. Dlatego w imieniu fanów piłki nożnej na całym świecie przedstawiamy petycję skierowaną do “France Football”, prosząc o przywrócenie najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody piłkarskiej – czytamy w apelu.