Robert Lewandowski wysłał film z szatni Bayernu do Sławomira Peszki. Wielka radość Lewego [WIDEO]

Bayern Monachium pokonał wczoraj PSG w finale Ligi Mistrzów, a tym samym Robert Lewandowski spełnił swoje marzenie o zwycięstwie w tych prestiżowych rozgrywkach.

Żadną tajemnicą nie jest, że Robert Lewandowski od lat przyjaźni się ze Sławomirem Peszko, któremu przesłał film z szatni Bayernu tuż po wygraniu Ligi Mistrzów.

“Peszkin mamy to”

Peszkin nagranie udostępnił na swoim Instagramie:

Skromność i pokora

– Peszkin, muszę coś ci powiedzieć. Mamy to, taaaak! – wykrzyczał “Lewy”.

– Mistrz, przyjaciel i ziomek. Spełnienie marzeń osiągnięte! Mimo tego ile nas różni, od 11 lat bez zmian. Gratulacje – skomentował nagranie Peszko.

A to niejedyne tego typu słowa w kierunku Roberta Lewandowskiego. Reporter UEFA Piotr Koźmiński z kolei wspomniał na Twitterze o dużym profesjonalizmie Lewego w stosunku do dziennikarzy: – W Lewym podoba mi się jeszcze jedno. Że on 50 0 goli i 100 milionów euro później wciąż jest w sumie taki sam. Miałem przyjemność robienia z nim wywiadów dla UEFA i FIFA na przestrzeni wielu lat. Zawsze profi, bez gwiazdorzenia. Ta LM to nagroda za geniusz, pracę, ale i normalność.