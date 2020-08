Jak poinformowały media, Chelsea FC i Bayer Leverkusen doszli do porozumienia w sprawie transferu Kaia Havertza.

Od dłuższego czasu łączono niemieckiego piłkarza z drużyną tą londyńską drużyną. Wydaje się, że ogłoszenie przyjścia Havertza do nowego klubu jest tylko kwestią czasu. Według “SPORT Bild” Chelsea zapłaci za zawodnika 80 milionów euro, plus możliwe dodatkowe bonusy (łącznie 20 mln). Informację tę potwierdził Fabrizio Romano. Dla zespołu “The Blues” będzie to rekord transferowy.

Wielki talent

Z pewnością Chelsea kupując Kaia Havertza, zyskuje jednego z najbardziej utalentowanych zawodników obecnego pokolenia. Niemiec pomimo młodego wieku był największą gwiazdą Bayeru Leverkusen i jedną z wielu całej Bundesligi. Jego wielkim atutem jest boiskowa uniwersalność, potrafi grać na wielu pozycjach, co udowadniał w ubiegłym sezonie, występując między innymi na pozycji napastnika.

Chelsea potrzebuje takiego zawodnika

Niewątpliwie jednym z problemów drużyny prowadzonej przez Franka Lamparda była gra ze słabszymi zespołami, które wycofywały się głęboko na własnej połowie. W Chelsea często brakowało zawodnika, który jednym podaniem otworzy drogę do bramki. Kai Havertz czy wcześniejszy zakup londyńskiego klubu – Hakim Ziyech są piłkarzami, którzy specjalizują się w takich zagraniach. Bliscy przyjścia do Chelsea są także podobno Thiago Silva oraz Ben Chilwell.