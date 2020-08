Czesław Michniewicz odkrył karty! Ogłosił powołania na mecze młodzieżówki

Poznaliśmy skład reprezentacji U-21 na wrześniowe mecze w ramach eliminacji do mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 2021. Turniej główny odbędzie się na Węgrzech i Słowenii.

Polska młodzieżówka zmierzy się 4 września na wyjeździe z Estonią (Parnu). Natomiast cztery dni później podejmie u siebie Rosję (Łódź). Nasi reprezentanci zajmują obecnie drugą pozycję w tabeli, będąc niżej tylko od młodzieżówki Sbornej.

Liczna grupa

Po ogłoszeniu kadry głos zabrał trener reprezentacji U-21 Czesław Michniewicz.

– Na najbliższe zgrupowanie powołaliśmy łącznie 26 zawodników. Jest to nieco szersza grupa niż zazwyczaj, ale ze względu na sytuację związaną z pandemią, musimy być zabezpieczeni. Nie będziemy niestety mogli skorzystać z usług Kamila Pestki, który doznał kontuzji stawu skokowego i musi przejść leczenie. W zgrupowaniu weźmie udział ośmiu nowych zawodników, których do tej pory nie powoływaliśmy. Będzie to dla nich okazja, by zaprezentować swoje umiejętności. To także sygnał, że nikomu nie zamykamy drzwi do kadry, jedynym wyznacznikiem pozostaje forma sportowa. Wierzę, że w najbliższych spotkaniach z Estonią i Rosją wywalczymy komplet punktów i przybliżymy się do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Będzie to dość nietypowe zgrupowanie, ale jesteśmy na to przygotowani – powiedział selekcjoner.

Nowe twarze

Z pewnością dla wspomnianej ósemki zawodników będzie to nowe doświadczenie. Michniewicz pokazywał już wielokrotnie, że potrafi wycisnąć z drużyny wielkie umiejętności. Najlepszym tego przykładem był poprzedni turniej młodzieżowy, gdy Polacy okazali się lepsi od drużyn pełnych utalentowanych zawodników, jakimi niewątpliwie były reprezentacje Belgii czy Włoch. Teraz kolejno grono piłkarzy będzie mogło doświadczyć pracy z jednym z najlepszych polskich trenerów. Wśród debiutantów znalazł się m.in. Bartosz Białek, który był ostatnio gwiazdą hitowego transferu do zespołu VfL Wolfsburg.

Kadra

Powołania reprezentacji Polski U-21 na wrześniowe mecze.

Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Radosław Majecki.

Obrońcy: Karol Fila, Adrian Gryszkiewicz, Robert Gumny, Mateusz Hołownia, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski, Jan Sobociński, Przemysław Wiśniewski.

Pomocnicy: Bartosz Bida, Mateusz Bogusz, Patryk Dziczek, Jakub Kamiński, Sebastian Kowalczyk, Marcin Listkowski, Tomasz Makowski, Przemysław Płacheta, Mateusz Praszelik, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Slisz.

Napastnicy: Bartosz Białek, Patryk Klimala, Maciej Rosołek, Paweł Tomczyk.

Źródło: www.laczynaspilka.pl