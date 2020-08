Oficjalnie: Piotr Zieliński na dłużej w SSC Napoli

Aurelio De Laurentiis powiedział na konferencji prasowej klubu, że Piotr Zieliński przedłużył swój kontrakt z SSC Napoli. Włoskie media informują, że Polak związał się z klubem umową, która będzie obowiązywać do 2024 roku.

Tamtejsze media donoszą również, że Polak dzięki nowej umowie będzie zarabiać około trzech milionów euro, a w kontrakcie ma być zapisana klauzula w wysokości 100 milionów euro.

Dobra decyzja?

Temat umiejętności i potencjału Piotra Zielińskiego jest jednym z najpopularniejszych tematów wśród kibiców reprezentacji Polski. Nie inaczej jest także, jeśli chodzi o jego karierę klubową, ponieważ rozgorzało wiele dyskusji, czy Piotr Zieliński mógłby grać w lepszym klubie niż SSC Napoli. Teraz wiemy, że polski pomocnik obrał ścieżkę reprezentowania zespołu spod Wezuwiusza. Przy ocenie tego ruchu należy pamiętać, iż Zieliński jest jednym z tych piłkarzy Napoli, którzy najwięcej czasu spędzają na murawie. Czy zatem decyzja o podpisaniu nowej umowy jest zła? Niekoniecznie, SSC Napoli w dalszym ciągu należy do czołówki włoskiej Serie A, chociaż ostatni sezon ligowy klubu był zdecydowanie nieudany. Pomimo słabego wyniku w lidze, drużyna prowadzona przez Gennaro Gattuso zdołała sięgnąć po Puchar Włoch. Zespół “Azzurri” stać na to, aby w przyszłym sezonie powrócić do czołówki w tabeli Serie A. Reprezentowanie takiego klubu przez Piotra Zielińskiego z pewnością powinno cieszyć polskich kibiców.

Drugi z Polaków odejdzie?

W dalszym ciągu nie wyjaśniła się przyszłość drugiego z polskich piłkarzy w SSC Napoli. Arkadiuszowi Milikowi kończy się kontrakt z klubem w przyszłym roku, jednak napastnik nie zamierza przedłużać umowy. Z tego powodu jego transfer w letnim oknie transferowym wydaje się przesądzony. Szczególne zainteresowanie Milikiem przejawiają dwa włoskie kluby, Juventus oraz AS Roma.