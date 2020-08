FC Barcelona: Lionel Messi chce rozwiązać kontrakt

W dalszym ciągu z zagranicznych mediów dowiadujemy się o możliwym opuszczeniu FC Barcelony przez Lionela Messiego. Tym razem według dziennikarza Alfredo Martíneza, Argentyńczyk miał wysłać dokumenty formalne, w których było napisane o chęci odejścia z klubu i przedwczesnego rozwiązania kontraktu. Informację tę potwierdził “Tyc Sport”.

Pogłoski o odejściu Messiego z zespołu “Dumy Katalonii” nasiliły się po tym, jak FC Barcelona odpadła w kompromitujący sposób z Ligi Mistrzów. “Katalończycy” zostali zdeklasowani przez Bayern Monachium, przegrywając aż 2:8.

Coś niemożliwego?

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie mógł zakładać takiego scenariusza, jednak teraz odejście Messiego wydaje się coraz bardziej pewne. Roszady, które zastosowała FC Barcelona nie zmieniły podejścia samego zawodnika. Przypomnijmy, że nowym trenerem “Katalończyków” został Ronald Koeman. Jednak Argentyńczyk miał już poinformować szkoleniowca FC Barcelony, że wolałby opuścić klub niż w nim pozostać. Według wspomnianego dziennikarza Alfredo Martíneza, Lionel Messi nie będzie uczestniczył w najbliższych treningach drużyny.

Klauzula

Lionel Messi podobno chciałby skorzystać z opuszczenia klubu za pomocą klauzuli, w której ma istnieć zapis do jednostronnego rozwiązania kontraktu. Ze strony klubu dochodzą informację, że Argentyńczyk miał czas na skorzystanie z klauzuli do 3o maja. Jednak prawnicy zawodnika są przekonani, że w związku z przedłużeniem sezonu piłkarz ma prawo do podjęcia decyzji do 31 sierpnia.