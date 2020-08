AZ Alkmaar – Viktoria Pilzno. Typy, kursy (26.08.2020)

Dzisiejsze popołudnie i wieczór to kolejne mecze II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W środę zobaczymy 11 starć, a pierwszym z nich będzie pojedynek AZ Alkmaar z Victorią Pilzno, wicemistrzów Holandii oraz Czech. Który zespół zaprezentuje się z lepszej strony i awansuje do kolejnej rundy?

AZ Alkmaar – Viktoria Pilzno zapowiedź

Mecz AZ Alkmmar z Viktorią Pilzno otworzy zmagania w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów w środę. Oba zespoły dopiero rozpoczynają swoją przygodę z grą w eliminacjach i będą to dla nich jedne z pierwszych meczów o stawkę w tym sezonie. Obie drużyny zostały wicemistrzami w swoich ligach, jednak to piłkarze AZ mogą mówić o wiele większym pechu. Rozgrywki w Eredivisie z powodu pandemii zostały przerwane, a jako końcową uznano tabelę w momencie przerwania gry. W takiej sytuacji zatem AZ Alkmaar zostało wicemistrzem Holandii ulegając mistrzowskiemu Ajaxowi wyłącznie za sprawą gorszego bilansu bramkowego. W przypadku Viktorii Pilzno było nieco inaczej, gdyż rozgrywki ligowe w Czechach zostały dokończone, a ich strata do Slavii Praga wyniosła aż 9 punktów.

Obie ekipy mają za sobą także mecze przygotowawcze do sezonu, a jeśli chodzi o Viktorię, to rozegrali oni już jeden mecz nowego sezonu czeskiej ekstraklasy. Patrząc wyłącznie na osiągane rezultaty, to w lepszej formie zdają się być Czesi, którzy wygrali wszystkie swoje mecze kontrolne oraz zdobyli komplet punktów w meczu inaugurującym rozgrywki ligowe. Jeśli chodzi o AZ Alkmaar to sytuacja nie wygląda tak kolorowo, gdyż wygrali oni zaledwie jedno spośród pięciu starć towarzyskich. Porażki z Genk, Utrechtem, Zwolle oraz Monaco nie napawają optymizmem, zwłaszcza, że w żadnym z tych konfrontacji nie byli oni w stanie zdobyć nawet jednej bramki. W dzisiejszym starciu z Viktorią muszą zagrać o wiele lepiej, jeśli chcą myśleć o awansie. Na ich korzyść przemawia na pewno miejsce rozgrywania tego spotkania, gdyż Holendrzy będą gospodarzami.

AZ Alkmaar – Viktoria Pilzno kursy

Pomimo niezbyt dobrych rezultatów meczów przedsezonowych, STS to właśnie AZ Alkmaar uznaje za faworyta tej potyczki. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.95, remis to kurs 3.65, natomiast zwycięstwo Viktorii 3.76.

AZ Alkmaar – Viktoria Pilzno typy

Trudno jest wyciągać jednoznaczne wnioski dotyczące formy obu drużyn wyłącznie po meczach przedsezonowych. Mimo wszystko liczymy na otwarty mecz z dużą liczbą okazji bramkowych. Stawiamy też na wyrównaną potyczkę.

AZ Alkmaar – Viktoria Pilzno | Typ: Remis + BTTS @4.55 STS

AZ Alkmaar – Viktoria Pilzno | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.95 STS