CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb. Typy, kursy (26.08.2020)

Jedno z ciekawszych spotkań, które zostaną rozegrane dziś w ramach II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów odbędzie się w Rumunii o godzinie 20:00. Konkretnie chodzi o starcie CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb, w którym bukmacherzy nie byli w stanie wskazać zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb zapowiedź

Dinamo Zagrzeb, które rok temu awansowało do fazy grupowej Ligi Mistrzów w eliminacjach do kolejnej edycji tego turnieju zadebiutuje dziś. Cluj z kolei w pierwszej rundzie z drobnymi problemami wyeliminowało Florianę. W pierwszej połowie padł bowiem bezbramkowy remis. Dopiero w 53 minucie Mike Cestor strzelił pierwszą bramką, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Catalin Golofca. Nie był to więc mecz łatwy i przyjemny dla Cluj, a to najlepiej świadczy o formie Rumunów, ponieważ Floriana to klub z Malty. Brak formy i spektakularnego stylu widać też było w meczu ligowym z Academica Clinceni, który Cluj wygrało 1:2. Trudno mówić więc o tym, by Cluj rozpoczęło ten sezon w dobrym stylu.

Po drugiej stronie rzeki mamy Dinamo Zagrzeb, które po dwóch kolejkach ekstraklasy chorwackiej plasuje się na pierwszym miejscu. Mistrzowie Chorwacji w pierwszej kolejce wygrali derbowy mecz z Lok. Zagrzeb aż 6:0, w drugiej kolejce z kolei z kwitkiem odprawili Istrę 1961. Warto podkreślić również, że w obu tych spotkaniach zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.

CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb kursy

Zdaniem bukmacherów, faworytem tego pojedynku jest zespół gości. Kurs na wygraną mistrza Chorwacji wynosi 2,44, natomiast zwycięstwo ich rywali Totolotek wycenił na 3,05. Z kolei kurs na remis oceniono na 3,20.

CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb typy

Naszym zdanie w tym meczu padną przynajmniej trzy bramki, a zwycięstwo odniosą goście.

CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb | Typ: over 2,5 gola @2,27 Totolotek

CFR Cluj – Dinamo Zagrzeb | Typ: Dinamo Zagrzeb wygra w 90 min @2,44 Totolotek