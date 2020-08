Od wczoraj jesteśmy świadkami istnej katastrofy w szeregach FC Barcelony. Lionel Messi poinformował “Dumę Katalonii” o chęci odejścia oraz przedwczesnego rozwiązania kontraktu.

Na nic się zdały zmiany, które zaszły tego lata w FC Barcelonie. Przypomnijmy, że z “Blaugraną” pożegnali się zarówno szkoleniowiec zespołu Quique Setien, jak i Eric Abidal, który pełnił funkcję dyrektora sportowego. Na stanowisko trenera podpisano Ronalda Koeamana, jednak to nie zmieniło decyzji Messiego. Argentyńczyk chce opuścić drużynę “Dumy Katalonii” i coraz mniej rzeczy wskazuje, aby miało się to zmienić.

Nie dojdzie do spotkania

Co ciekawe, hiszpańskie media informowały o tym, że prezydent klubu Josep Maria Bartomeu miał się dzisiaj spotkać z Lionelem Messim, jednak jak donosi “Sin Concesiones” do tego nie dojdzie, ponieważ Argentyńczyk miał wyjechać wraz z rodziną z Barcelony. Niewątpliwie, jeśli wierzyć temu źródłu pokazuje to, że Messi nie jest skory do pozostania w zespole. Gwiazda FC Barcelony zdaje się być podirytowana sytuacją, jaka panuje w klubie, więc informacje o odejściu nie mogą dziwić.

Trafi do “The Citizens”?

Na największego faworyta w pozyskaniu zawodnika wyrasta Manchester City, który według “EsportsRAC1” rozpoczął już negocjacje z Leo Messim. “The Citizens” oferują dwuletni kontrakt oraz taką samą płacę, jaką Argentyńczyk miał w Barcelonie. Jednak piłkarz żąda także gwarancji pracy z Pepem Guardiolą, u którego boku sięgał po największe sukcesy.