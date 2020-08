Składy na mecz: Legia Warszawa – Omonia Nikozja

Legia Warszawa po inauguracji PKO Ekstraklasy powraca do rozgrywek w Europie. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z cypryjskim klubem – Omonią Nikozja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

W pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Legia Warszawa okazała się lepsza od Linfield FC. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia wygrała 1:0 po bramce Jose Kante. Z drugiej strony ich rywal – Omonia Nikozja pokonał po dogrywce Ararat-Armenia Erywań.

Powrót byłego szkoleniowca

Co ciekawe, trenerem zespołu Omonii Nikozja jest Henning Berg, który w przeszłości był szkoleniowcem Legii Warszawa. Norweg prowadził drużynę”Legionistów” od grudnia 2013 do października 2015 roku. Wraz z drużyną sięgnął po mistrzostwo Polski oraz po Puchar Polski. Teraz stanie naprzeciw byłemu klubowi, lecz to właśnie Legia jest faworytem tego starcia.

Obserwacja

Na oficjalnej stronie internetowej Legii Warszawa możemy przeczytać wypowiedź Aleksandara Vukovicia, który opowiedział m.in. o tym, że obserwował trenera Henninga Berga, gdy ten trenował “Legionistów”.

– Na pewno bardzo dużo obserwowałem trenera Henninga Berg, kiedy ten prowadził Legię Warszawa. Byłem wówczas w drugiej drużynie i miałem okazję z bliska przyglądać się tej pracy. Widać ją też w Omonii. To zespół bardzo dobrze przygotowany, który umiejętnie broni i w którym nic nie dzieje się przez przypadek. Pozytywne jest, że nie tylko trener Berg zna nas bardzo dobrze, ale my też znamy trenera Berga. Nie spodziewam się niespodzianek. O awansie zdecyduje boisko i dyspozycja zawodników – powiedział Vuković.

Składy

LEGIA: Boruc; Karbownik, Jędrzejczyk, Lewczuk, Mladenović, Rosołek, Slisz, Antolić, Luquinhas, Gwilia, Pekhart.

Ławka: Cierzniak, Wieteska, Stolarski, Rocha, Kante, Martins, Kapustka.

OMONIA: Fabiano; Tzionis, Lueftner, Lang, Lecjaks, Vitor Gomes, Kousoulos, Jordi Gomez, Thiago, Duris, Bautheac.

Ławka: Kyriakidis, Kiko, Sene, Mavrias, Loizou, Charalampous, Asante.