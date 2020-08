Oficjalnie: Wisła Płock pozyskuje młodzieżowca. Piotr Pyrdoł zawodnikiem “Nafciarzy”

Oficjalna strona internetowa Wisły Płock poinformowała o tym, że Piotr Pyrdoł został zawodnikiem klubu. Piłkarz związał się z zespołem “Nafciarzy” dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Piotr Pyrdoł przechodzi do Wisły Płock na zasadzie transferu gotówkowego z Legii Warszawa. Zawodnik posiada status młodzieżowca, czym dodatkowo może zyskać na przenosinach do zespołu “Nafciarzy”.

Kariera zawodnika

Piotr Pyrdoł urodził się w 1999 roku. Swoją przygodę z piłką nożną zaczynał w Uczniowskim Klubie Sportowym Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Stamtąd powędrował do ŁKS-u Łódź, w którym spędził większość swojej kariery. W barwach tego zespołu wystąpił w 74 spotkaniach, zdobywając w nich osiem bramek i trzy asysty. Dobra gra w łódzkiej drużynie poskutkowała tym, że otrzymał on szansę występu w reprezentacji Polski U-18 oraz U-19. Jesienią sezony 2019/2020 grał z ŁKS-em w PKO Ekstraklasie i potrafił się wyróżnić w swoim zespole. To pozwoliło mu na transfer do Legii Warszawa, do której trafił zimą tego roku. Jednak jak pokazała przyszłość przygoda w tym klubie nie trwała długo.

Wzmocnienia

Tym samym Wisła Płock kontynuuje swoją ofensywę w letnim oknie transferowym. Wcześniej do zespołu “Nafciarzy” dołączył m.in. Patryk Tuszyński, który poprzednio występował w Piaście Gliwice. Napastnik zdążył już zadebiutować w nowej drużynie w spotkaniu ligowym, jednak Tuszyński nie wpisał się w nim na listę strzelców. Wisła Płock w pierwszej kolejce zremisowała na własnym stadionie ze Stalą Mielec 1:1.

Fot. Twitter Wisła Płock