Oficjalnie: Marcel Żurek zawodnikiem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa poinformował na swojej stronie internetowej, że nowym zawodnikiem zespołu został Marcel Żurek. Młody piłkarz podpisał kontrakt z częstochowskim klubem do końca czerwca 2023 roku.

Marcel Żurek przechodzi do Rakowa Częstochowa na zasadzie transferu definitywnego z Akademii KGHM Zagłębie.

Utalentowany zawodnik

Marcel Żurek to piłkarz urodzony w 2003 roku. Zawodnik jest wychowankiem UKS-u SMS-u Łódź. Stamtąd przeszedł do Akademii KGHM Zagłębie. Na boisku gra po prawej stronie. Na swoim koncie ma występy w reprezentacjach młodzieżowych naszego kraju, począwszy od kadry U-15 aż do U-17. Łącznie uzbierał w nich dziewięć występów, zdobywając dwie bramki.

Długoterminowy zakup

W komunikacie transferowym zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Rakowa Częstochowa możemy przeczytać wypowiedź dyrektora sportowego klubu, Pawła Tomczyka.

– Marcel jest młodym zawodnikiem, który wpisuje się w długoterminową strategię klubu. Jego profil odpowiada naszym potrzebom dotyczącym zawodnika grającego na pozycji wahadłowego. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie rozwinąć jego potencjał, żeby w przyszłości stał się ważną częścią naszej drużyny – powiedział Paweł Tomczyk.

Fot. Raków Częstochowa