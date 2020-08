Wstyd, hańba, kompromitacja! Legia Warszawa odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów

Legia Warszawa odpada z dalszej rywalizacji eliminacji Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie kwalifikacyjnej do tych rozgrywek “Legioniści” przegrali z cypryjskim klubem Omonią Nikozja.

Nie tak to miało wyglądać. Kolejna kompromitacja polskiego zespołu w eliminacjach do europejskich pucharów. Legia Warszawa po dogrywce przegrała z Omonią Nikozja 0:2.

Świetny Boruc

“Legioniści” od początku spotkania nie stwarzali większego zagrożenia. Groźne uderzenie oddała Omonia, lecz świetną interwencją popisał się Artur Boruc. Najbliżej zdobycia gola Legia była w drugiej połowie, gdy o krok od samobójczego trafienia był zawodnik gości, lecz na jego szczęście piłka trafiła w słupek. Niedługo potem mistrz Polski zaczął grać w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Igor Lewczuk. Omonia zaczęła przeważać, jednak dobrze spisywał się Boruc. Polski bramkarz w spektakularny sposób sparował futbolówkę na poprzeczkę po dośrodkowaniu w pole karne. Nie będzie to nadużyciem, ale golkiper przez długi czas utrzymywał Legię przy grze.

Jednak to nie wszystko

Artur Boruc doprowadził do tego, że Legia Warszawa liczyła się jeszcze w grze. Już na początku dogrywki niepotrzebną stratę zaliczył Filip Mladenović, a chwilę później głupim faulem w polu karnym “popisał się” Artur Jędrzejczyk. Sędzia podyktował jedenastkę, a na bramkę zamienił ją Jordi Gomez. Legia przegrywała, lecz także stworzyła groźną okazję, po której drużynie prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia należał się rzut karny. Gwizdek arbitra jednak milczał. Mecz wyjaśnił się krótko po wznowieniu drugiej części dogrywki. Szybka kontra Omonii z prawej strony boiska, piłka została dośrodkowana w pole karne, a tam bez najmniejszego trudu do siatki główkował Thiago Gomes. Wynik do końca meczu nie uległ zmianie i Legia pożegnała się z eliminacjami do Ligi Mistrzów.

Legia Warszawa – Omonia Nikozja 0:0 (0:0), po dogrywce 0:2

0:1 Jordi Gomez (kar.) 93′

0:2 Thiago Gomes 107′

Legia: Boruc; Mladenović, Jędrzejczyk, Lewczuk, Karbownik, Slisz, Antolić, Rosołek, Gwilia (60. Wieteska (108. Martins)), Luquinhas, Pekhart (61. Kante)

Omonia: Fabiano; Tzionis (77. Asante), Luftner, Lang, Lecjaks, Gomez (103. Mavrias), Kousoulos, Gomes (113. Koko), Bautheac, Duris, Dos Santos