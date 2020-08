Lech – Valmiera. Typy, kursy (27.08.2020)

Po odpadnięciu Legii Warszawa z eliminacji do Ligi Mistrzów polskim zespołom pozostała jedynie gra w eliminacjach do Ligi Europy. W I rundzie zobaczymy trzech reprezentantów Ekstraklasy, a będą to: Piast Gliwice, Cracovia oraz Lech Poznań. Największe szanse na awans do kolejnej fazy ma na pewno ekipa Kolejorza, która zagra na własnym obiekcie z łotewską Valmierą. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania, w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia, przewidywane składy oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Lech Poznań – Valmiera zapowiedź

Losowanie par eliminacyjnych ułożyło się jak najbardziej po myśli poznańskiego Lecha. Nie dość, że zagrają oni na własnym obiekcie, to ponadto rywal nie wydaje się, przynajmniej na papierze, należeć do najmocniejszych. Valmiera w ubiegłym sezonie zajęła dopiero 4. miejsce w rozgrywkach ligowych, natomiast w obecnych, po 16. kolejkach, plasuje się na 3. lokacie. Strata do ekip Ryga FC oraz RFS jest jednak już na tym etapie dość pokaźna więc Valmierze pozostanie najprawdopodobniej walka o najniższy stopień podium. Łotysze w 5. ostatnich starciach zaprezentowali wysoką formę zapisując na swoim koncie 13 punktów.

Jeśli chodzi o Lecha Poznań, to po wyeliminowaniu w Pucharze Polski Odry Opole przyszła pora na falstart w meczu ligowym przeciwko Zagłębiu Lubin. Kolejorz mimo prowadzenia w spotkaniu i narzuceniu własnego stylu gry pozwolił sobie na wydarcie zwycięstwa po dwóch bramkach zdobytych przez Miedziowych w ostatnich 10. minutach meczu. Poza tym jednym pojedynkiem trudno jest cokolwiek więcej powiedzieć o drużynie z Poznania. Klub opuścił najlepszy strzelec zespołu Christian Gytkjaer, którego zastąpił były zawodnik Norymbergi Mikael Ishak. Pozytywną informacją dla trenera Dariusza Żurawia jest fakt, że Szwed od początku swojej przygody w Polsce potrafi trafiać do siatki rywali.

Lech Poznań – Valmiera kursy

W STS kurs na zwycięstwo poznańskiego Lecha to zaledwie 1.10, co pokazuje jak dużym faworytem są gospodarze. Na remis wystawiono kurs 11.00, a na zwycięstwo Valmiery 19.00.

Lech Poznań – Valmiera typy

Po wczorajszym “popisie” Legii Warszawa wróciły do nas wszelkie wpadki polskich zespołów w eliminacjach do europejskich pucharów. Dzisiaj nie dopuszczamy jednak innego wyniku od pewnego zwycięstwa Lecha. Nie spodziewamy się jednak bardzo wielu bramek.

Lech Poznań – Valmiera | Typ: Poniżej 3,5 gola @2.05 STS

Lech Poznań – Valmiera | Typ: Ishak strzeli przynajmniej 2 gole @2.00 STS