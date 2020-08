Składy na mecz: Dynamo Mińsk – Piast Gliwice

Już dzisiaj swoją przygodę z kwalifikacjami do Ligi Europy rozpoczyna Piast Gliwice. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika w pierwszej rundzie eliminacji do tych rozgrywek zmierzy się z Dynamem Mińsk. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.

Piast Gliwice wkracza do walki w Europie i po raz kolejny zagra z drużyną z Białorusi. W poprzednim roku drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika także mierzyła się z zespołem z tamtego kraju. Wówczas Piast Gliwice przegrał w dwumeczu z BATE Borysów, lecz wtedy był to mecz w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów.

Rywal

Na oficjalnej stronie internetowej Piasta Gliwice możemy przeczytać wypowiedź trenera, który opowiedział m.in. o zespole Dynama Mińsk.

– To zespół mocny fizycznie, który jest zdyscyplinowany i traci stosunkowo mało bramek w swojej lidze. Na pewno nie jest to łatwy przeciwnik, który śmiało można porównać do drużyny BATE Borysow. Czeka nas niełatwe zadanie, ale wykonalne – powiedział Waldemar Fornalik.

Jeden mecz

Niewątpliwie wadą, ale i zaletą dla polskich drużyn może być to, że w obecnej formule kwalifikacji liczy się tylko jeden mecz. Głos w tej sprawie zabrał również Waldemar Fornalik, którego słowa możemy przeczytać w serwisie internetowym Piasta Gliwice.

– Jest tylko jeden mecz, więc nie ma szansy rewanżu i nie ma remisów. Trzeba będzie podejść do tego spotkania w taki sposób, by tam rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść. Drugiej szansy nie będzie. Atutem drużyny z Mińska jest fakt, że zagrają na swoim stadionie, a z drugiej strony odbywać się to będzie bez udziału publiczności – stwierdził trener Piasta.

Składy

DYNAMO: Pomazan; Shitov, Goropevsek, Dinga, Matveychik, Olekhnovich, Silas, Sukhotsky, Klimovich, Shikavka, Bakhar.

Ławka: Shapko, Shvetsov, Rios, Batsula, Kozlov, Khvashcginskiy, Vergeychik.

PIAST: Plach, Konczkowski, Czerwiński, Huk, Kirkeskov, Vida, Sokołowski, Lipski, Badia, Parzyszek, Świerczok.

Ławka: Jodłowiec, Malarczyk, Milewski, Rymaniak, Steczyk, Szmatuła, Żyro.