Liga Europy: Piast Gliwice z zasłużonym awansem

Po wczorajszym kompromitującym odpadnięciu Legii Warszawa z eliminacji do Ligi Mistrzów, mamy dobre wieści. Piast Gliwice awansował do drugiej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika pokonała Dynamo Mińsk na wyjeździe 0:2.

Odgryzł się Piast Gliwice białoruskiej piłce klubowej po tym, jak rok temu uległ innej drużynie z tego kraju. Wówczas drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika przegrała w dwumeczu eliminacji do Ligi Mistrzów z BATE Borysów.

Cudowny gol Lipskiego

Obie drużyny weszły w ten mecz dosyć spokojnie, przede wszystkim nie chcąc się odkryć przed swoim rywalem. Nieco odważniej wyszli goście, co poskutkowało faulem na Piotrze Parzyszku zza pola karnego. Do futbolówki podszedł Patryk Lipski i w cudowny sposób pokonał bramkarza rywali. Dla środkowego pomocnika jest to pierwszy gol w barwach Piasta. Po tej bramce drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika zaczęła grać ostrożniej i cofnęła się.

Świerczok z golem i pudłem

W drugiej połowie Dynamo Mińsk ruszyło z atakiem, lecz nieznacznie nad poprzeczką uderzał Goropevsek. Niedługo potem było już 0:2. Świetne wejście na boisko zaliczył Michał Żyro, który wypuścił na wolne pole Jakuba Świerczoka. Ten pewnie wykorzystał nadążającą się okazję. Piast prowadził i również cofnął się, czekając na kontrę. Taka przyszła w końcówce spotkania, jednak tym razem Świerczok zanotował fatalne pudło. Napastnik mógł podać na pustą bramkę, ale zdecydował się kiwać bramkarza i w ostatecznym rozrachunku spudłował. Nie miało to jednak wpływu na końcowy rezultat. Piast wygrał i zameldował się w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy.

Dynamo Mińsk – Piast Gliwice 0:2 (0:1)

0:1 Patryk Lipski 10′

0:2 Jakub Świerczok 56′

Dynamo: Pomazan; Szytow, Goropevsek, Dinga, Matwiejczik, Olechnowicz (73. Wiergiejczik), Silas (59. Kozłow), Suchockyj, Klimowicz, Szykawka (79. Chwaszczinskij), Bachar.

Piast: Plach; Konczkowski, Czerwiński, Huk, Kirkeskov, Sokołowski, Lipski, Badia (72. Steczyk), Świerczok, Vida (82. Milewski), Parzyszek (55. Żyro).

Fot. Twitter Piast Gliwice