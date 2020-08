Składy na mecz: Lech Poznań – Valmiera FC

W ostatnim meczu polskiej drużyny w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy, Lech Poznań zmierzy się na własnym stadionie z łotewskim klubem – Valmiera FC. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Czy “Kolejorz” dołączy do Piasta Gliwice i także wygra spotkanie pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy? Szanse na to ma naprawdę spore, gdyż Lech Poznań trafił na teoretycznie słabszego rywala. Jednak przewagę na papierze, trzeba udowodnić także na boisku.

Ocena przeciwnika

Na oficjalnej stronie internetowej Lecha Poznań możemy przeczytać wypowiedź Dariusza Żurawia, który opowiedział m.in. na temat zespołu Valmiery.

– Sądzę, że to dobre losowanie, choć pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć po meczu. FK Valmiera to zespół grający w różnych ustawieniach, co mocno “rzuciło” nam się w oczy podczas analizy: potrafią grać piątką, a nawet szóstką w obronie, w ustawieniu 4-4-2 czy 4-5-1, czasem trójką napastników – to cecha charakterystyczna. Mają groźnego, wysokiego atakującego, na którego musimy uważać – komentuje Żuraw.

Muszą zagrać lepiej

Bez wątpienia Lech Poznań musi poprawić swoją grę względem pierwszego meczu PKO Ekstraklasy, w którym “Kolejorz” uległ 1:2 drużynie KGHM Zagłębia. Zespół z Wielkopolski stracił dwie bramki w końcowej fazie spotkania. Teraz Lech powinien udowodnić, że ostatni mecz to wypadek przy pracy. Koniecznością “Kolejorza” jest awans do kolejnej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy.

Składy

LECH: Bednarek; Gumny, Šatka, Crnomarković, Puchacz, Kamiński, Moder, Tiba, Jóźwiak, Ramirez, Ishak.

Ławka: Malenica, Rogne, Muhar, Marchwiński, Skóraś, Szymczak, Czerwiński.

VALMIERA: Soloha, Musolitin, Badmus, Celestine, Fall, Diagne, Karklins, Teixeira, Jaunzems, Arokodare, Silagadze.

Ławka: Eleferenko, Balodis, Liepa, Punculs, Gueye, Zaddem, Skopenko.