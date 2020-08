Olympique Lyon – Dijon. Typy, kursy (28.08.2020)

Inauguracyjnym meczem 2. kolejki Ligue 1 będzie starcie pomiędzy Olympique Lyon a Dijon. Mimo że jest to 2. kolejka, to dla gospodarzy będzie to pierwsze spotkanie w tym sezonie ligowym. Jak otworzy rozgrywki 2020/2021 półfinalista Ligi Mistrzów?

Olympique Lyon – Dijon zapowiedź

Piłkarze Olympique Lyon rozpoczynają swoje zmagania ligowe od 2. kolejki. Jest to oczywiście spowodowane faktem niezwykle udanej przygody w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów, który zakończył się przed tygodniem. Gracze Rudiego Garcii okazali się być bardzo groźnym zespołem dla każdego rywala, a dotarcie do półfinału musi być uznawane w kategoriach ogromnego sukcesu. Wyeliminowanie z rozgrywek Juventusu oraz Manchesteru City to nie lada wyczyn, a trzeba także pamiętać o tym, że gdyby Francuzom dopisało nieco więcej szczęścia, to wynik półfinałowego starcia z Bayernem Monachium mógł być dla nich o wiele bardziej korzystny. Dla ekipy z Lyonu tak długo trwająca przygoda w Champions League stanowiła najlepsze możliwe przygotowanie do sezonu, gdyż nie musieli oni rozgrywać żadnych meczów sparingowych.

Dijon z kolei ma za sobą już jeden rozegrany mecz w tym sezonie Ligue 1, jednak gracze Stephane’a Jobarda nie zaprezentowali się w nim z najlepszej strony ulegając na własnym obiekcie Angers 0:1. Taka porażka nie może stanowić dobrego prognostyku przed starciem z Olypique Lyon. Do tego wszystkiego trzeba dodać, że Dijon bardzo słabo radzi sobie w meczach wyjazdowych, gdyż nie potrafili pokonać oni żadnego rywala w 10. ostatnich spotkaniach. Ostatnie wyjazdowe zwycięstwo to koniec września i potyczka z Reims.

Co ciekawe, Lyon od lat bardzo dobrze inauguruje rozgrywki Ligue 1, gdyż nie zaznali ani jednej porażki w meczach otwarcia na przestrzeni ostatnich 10. lat. Dzisiejsza konfrontacja z Dijon zdaje się być idealna do tego, by przedłużyć tę serię i rozpocząć zmagania w sezonie 2020/2021 od zwycięstwa.

Olympique Lyon – Dijon kursy

Nietrudno się domyślić, że to gospodarze są faworytem w tej potyczce. Kurs na zwycięstwo Olimpijczyków wynosi 1.30 w STS. Remis to już kurs 5.50, natomiast zwycięstwo Dijon wycenione jest na 9.84.

Olympique Lyon – Dijon typy

Spodziewamy się przekonującego zwycięstwa gospodarzy. Rytm meczowy i przygotowanie do sezonu ligowego stoi u nich na zdecydowanie większym poziomie, a też sam potencjał drużyny jest o wiele wyższy.

Olympique Lyon – Dijon | Typ: Lyon wygra przynajmniej dwiema bramkami @1.75 STS

Olympique Lyon – Dijon | Typ: Aouar strzeli gola @3.10 STS