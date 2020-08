GKS Jastrzębie – Arka Gdynia. Typy, kursy (28.08.2020)

Arka Gdynia rozpoczyna walkę o powrót do ekstraklasy. W pierwszej kolejce Fortuny 1 Liga, spadkowicz z najwyższej klasy rozgrywkowej zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie.

GKS Jastrzębie – Arka Gdynia zapowiedź (piątek, 17:00)

Do ostatniej kolejki GKS Jastrzębie musiał drżeć o grę w Fortuna 1 Liga. Zespół przed 34. serią gier miał bowiem zaledwie punkt przewagi nad Olimpią Grudziądz, która ostatecznie spadła do niższej ligi. W związku z porażką GKS-u Bełchatów, ekipa z Jastrzębia zajęła czternastą lokatę na koniec kampanii, tracąc do trzynastej Odry Opole jedno oczko.

Arka Gdynia po czterech sezonach gry w najwyższej klasie rozgrywkowej melduje się na zapleczu. Zespół z Pomorza zajął czternastą lokatę na koniec kampanii ze stratą pięciu punktów do Wisły Kraków.

Obie drużyny rozegrały już pierwsze mecze w Pucharze Polski. GKS Jastrzębie z problemami wygrał 3:2 ze Stomilem Olsztyn. Z kolei Arka rozgromiła na wyjeździe 5:0 Górnik Polkowice.

GKS Jastrzębie – Arka Gdynia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Arka Gdynia. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.87. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.70. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.04.

GKS Jastrzębie – Arka Gdynia typy

Arka Gdynia powinna poradzić sobie z piątkowym rywalem. W związku z tym, typujemy zwycięstwo gości, a także zwracamy uwagę na opcję zdobycia bramki przez drużynę gospodarzy.

GKS Jastrzębie – Arka Gdynia | Typ: Arka Gdynia wygra mecz 1.87 @ STS

GKS Jastrzębie – Arka Gdynia | Typ: Arka wygra i obie drużyny strzelą gola 3.80 @ STS