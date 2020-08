“Ekstra pensja dla trenera” w BETFAN!

Ekstraklasa to piłkarska ziemia obiecana w naszym kraju. Znalezienie się tam wymaga wylania litrów potu na boisku lub wielu lat nauki piłkarskiego rzemiosła. W ekstraklasowym towarzystwie mniej od piłkarzy doceniani są szkoleniowcy, którzy w naszych realiach potrafią zakończyć współpracę z klubem jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Z uznania dla ich pracy BETFAN postanowił zaoferować EXTRA PENSJĘ w wysokości 50 tysięcy złotych brutto trenerowi, który w sezonie 2020/21, jako pierwszy opuści szeregi rywalizacji najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej.

„Nic nie może przecież wiecznie trwać..” jak głosi legendarny hit sprzed lat. Wydaje się, że szczególnie w pracy trenera rozstania i powroty są naturalną częścią życia. Jedni, jak Jerzy Brzęczek, zmieniający rolę trenera Wisły Płock na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, chcą podążać za swoimi ambicjami, inni odchodzą wybierając po prostu korzystniejszą ofertę. Dla BETFAN nieistotne są powody.

– Doceniając wkład szkoleniowców Ekstraklasy, w budowanie wielkich emocji piłkarskich, postanowiliśmy ponownie zaskoczyć fanów, fundując „EXTRA PENSJĘ dla trenera”, który jako pierwszy w obecnym sezonie zakończy pracę w Ekstraklasie. Zostanie zwolniony, czy sam odejdzie wybierając naszą ofertę – to BEZ ZNACZENIA!

W BETFAN zawsze gramy o wysokie stawki, więc i w tym przypadku nie mogło być inaczej. Zwycięzca tej rywalizacji otrzyma 50 tysięcy złotych – komentuje Jakub Świsłowski, dyrektor marketingu w BETFAN.

Kto zgarnie „EXTRA PENSJĘ dla trenera”?

Jako, że w BETFAN możesz założyć się niemal o wszystko, również tym razem graczy czeka szansa na wygraną. Obstawić „kto zgarnie EXTRA PENSJĘ dla trenera od BETFAN” może każdy zarejestrowany gracz legalnego polskiego bukmachera. Ten jedyny w swoim rodzaju zakład z pewnością rozbudzi dodatkowe emocje w ekstraklasowej rywalizacji. Nie ma w nim terminarza, ani daty zakończenia. Swoje typy kibice muszą wiązać nie tylko z rezultatami spotkań, ale także szeregiem innych czynników mogących wpłynąć na ostateczny wynik rywalizacji. Może to właśnie oferta BETFAN skusi pierwszego trenera do opuszczenia swojego dotychczasowego stanowiska w Ekstraklasie? Losy gry bywają nieprzewidywalne, a trenerska karuzela potrafi rozpędzić się w mgnieniu oka.

Ranking trenerów – wyścig o „EXTRA PENSJĘ dla trenera” od BETFAN

W przypadku typowania wyników spotkań istotną pomocą dla graczy bywa tabela rozgrywek. Wyścig o „EXTRA PENSJĘ dla trenera” również będzie posiadał swoją klasyfikację! Na stronie internetowej BETFAN.pl zostanie uruchomiona specjalna zakładka, gdzie analitycy bukmachera każdego dnia ocenią szanse poszczególnych trenerów na zdobycie nagrody, i porównają zmiany stanu rywalizacji do poprzednich tygodni. W całej zabawie nie braknie ankiet, sond, komentarzy i innych angażujących treści.

„EXTRA PENSJA dla trenera” – statystyki z dotychczasowej rywalizacji

Pierwsza kolejka polskiej Ekstraklasy zakończyła się bez nerwowych ruchów w środowisku trenerów – karuzela nabiera dopiero tempa. W ubiegłym sezonie 16 razy byliśmy świadkami zmian kadry szkoleniowej. W ostatniej dekadzie, najwięcej roszad mogliśmy obserwować

w sezonie 2017/18, kiedy to do przetasowań dochodziło w klubach aż 25 razy. Sumując z tym wynikiem statystyki ostatnich dwóch lat, otrzymamy liczbę 58 wymian, a najaktywniejszymi klubami w tej kategorii były obie Wisły: Płock (7 razy) i Kraków (7 razy). Tuż za nimi ulokowały się Lech Poznań (6 razy) i Legia Warszawa (5 razy). Obecnie najdłuższym stażem trenerskim w swoim klubie, pośród trenerów Ekstraklasy, może popisać się Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa zasiada za sterami ubiegłorocznego beniaminka od 4 lat i 4 miesięcy. W tym rankingu drugie miejsce zajmuje Marcin Brosz (4 lata 1 miesiąc), który w minionym sezonie z Górnikiem Zabrze zajął najwyższą lokatę grupy spadkowej Ekstraklasy, a podium zamyka Michał Probierz (3 lata 2 miesiące), trener Cracovii, będący jednoczenie wiceprezesem ds. sportowych tego klubu. Najkrócej pracującym trenerem w Ekstraklasie jest szkoleniowiec Jagielloni Białystok, Bogdan Zając – 23 dni. Dla byłego asystenta Adama Nawałki to pierwszy samodzielnie prowadzony klub na najwyższym szczeblu rozgrywek, podobnie jak Wisła Płock dla Radosława Sobolewskiego, który zdążył już uchronić ją w zeszłym sezonie przed spadkiem. W tym roku przed relegacją będą bronić się szkoleniowcy beniaminków: Piotr Tworek (Warta Poznań), Krzysztof Brede (Podbeskidzie) i Dariusz Skrzypczak (Stal Mielec). Z pewnością liczyć będą każdy zdobyty punkt, podczas gdy największą dotychczasową średnią punktową z obecnym zespołem mogą popisać się Aleksandar Vuković w Legii (1,89), Dariusz Żuraw z Lechem (1,78) i Waldemar Fornalik przy Piaście (1,65), który jednocześnie jest najstarszym z obecnych szkoleniowców Ekstraklasy (57 lat). Jego równolatkiem jest Vítězslav Lavička (Śląsk Wrocław), za to na drugim biegunie wieku znajduje się 38-letni Artur Skowronek (Wisła Kraków). Listę trenerów rywalizujących o „EXTRA PENSJĘ dla trenera” zamykają: Piotr Stokowiec, zdobywca w ostatnich latach Pucharu i Superpucharu Polski z Lechią, Martin Ševela z Zagłębia Lubin, 3-krotny mistrz Słowacji, i Kosta Runjaić, szkoleniowiec z doświadczeniem zdobywanym w klubach 2. Bundesligi.

Procentowe szanse każdego ze szkoleniowców do otrzymania „EXTRA PENSJI dla trenera” po pierwszej kolejce rozgrywek

Radosław Sobolewski – 19% Artur Skowronek – 14% Martin Seveza – 10% Piotr Tworek – 7,5% Kosta Runjaic – 7% Dariusz Skrzypczak – 7% Krzysztof Brede – 7% Dariusz Żuraw – 7% Bogdan Zając – 5% Piotr Stokowiec – 4% Aleksandar Vuković – 3,5% Marcin Brosz – 3% Vietezslav Lavicka – 2,5% Marek Papszun – 1,5% Waldemar Fornalik – 1% Michał Probierz – 1%

