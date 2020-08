Chelsea coraz mocniejsze. Thiago Silva zasilił drużynę Franka Lamparda

Wczoraj Paris Saint-Germain na oficjalnej stronie internetowej poinformowało o tym, że Thiago Silva opuścił klub. Był to zwiastun jego przenosin do Chelsea, która zbroi się coraz mocniej na start sezonu.

Od dłuższego czasu w mediach informowano, że Thiago Silva po wygaśnięciu umowy pożegna się z zespołem “paryżan”, w którym spędził aż osiem lat. I trzeba przyznać, że były one udane pomimo tego, iż PSG w tym czasie nie sięgnęło po trofeum Ligi Mistrzów. Brazylijczyk był bowiem akurat tym graczem, który nie zawodził prawie nigdy.

Ambicje Thiago Silvy

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Chelsea FC. Cieszę się, że mogę być częścią drużyny Franka Lamparta. Jestem tutaj, by walczyć o trofea. Nie mogę się doczekać gry na Stamford Bridge – powiedział Silva po podpisaniu kontraktu z klubem.

– Cieszymy się, że podpisaliśmy kontrakt z zawodnikiem o kwalifikacjach światowej klasy. Przez wiele lat występował on na najwyższym poziomie i nie mamy wątpliwości, że jego doświadczenie i jakość pozwoli na rozwój talentów naszych młodych piłkarzy. On doskonale pasuje do naszego klubu – dodała dyrektor Chelsea, Marina Granowskaja.

Lek na problemy defensywne

Niewątpliwie Thiago Silva ma być wzmocnieniem formacji defensywnej Chelsea. Drużyna “The Blues” co prawda, zajęła czwartą pozycję w Premier League, jednak żadna z drużyn pierwszej dziesiątki tabeli ligowej nie straciła tylu bramek. Doświadczony Brazylijczyk ma pomóc, by to się zmieniło.

Thiago Silva jest kolejnym wzmocnieniem Chelsea w tym okienku transferowym. Wcześniej do drużyny dołączyli Malang Sarr, Ben Chilwell, Timo Werner oraz Hakim Ziyech. Wszystkie te transfery wydają się naprawdę bardzo dobrze przemyślane i chyba nastał moment, w którym “The Blues” trzeba zacząć poważnie rozważać w kontekście walki o mistrzostwo Anglii.