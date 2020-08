Oficjalnie: Rodrigo zawodnikiem Leeds United

Leeds United potwierdziło na oficjalnej stronie internetowej, że nowym zawodnikiem zespołu został Rodrigo. Piłkarz związał się umową z klubem, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2024 roku.

“Pawie” poinformowały o tym, że pobiły rekord transferowy, lecz nie poznaliśmy szczegółowej kwoty. Według serwisu “Transfermark” Leeds United za hiszpańskiego napastnika zapłaciło 30 milionów euro.

Zaskakujący transfer

Niewątpliwie przenosiny Rodrigo Moreno do Leeds United mogą dziwić. Piłkarz trafia przecież do beniaminka Premier League, który ostatni raz znajdował się na tym poziomie rozgrywkowym szesnaście lat temu. Jednak w jego poprzednim klubie – Valencii zdecydowali się na gwałtowną przebudowę zespołu. Z drużyną pożegnał się także jeden z liderów – Dani Parejo, który powędrował do innego hiszpańskiego klubu, Villarrealu.

Utrzymanie

Nie będzie to większym zaskoczeniem, ale z pewnością nadrzędnym celem Leeds United w Premier League będzie utrzymanie. Zespół prowadzony przez Marcelo Bielsę w pewnym stylu awansował do tych rozgrywek, jednak trzeba pamiętać, że utrzymanie na najwyższym szczeblu nie jest rzeczą prostą. W kadrze drużyny “Pawii” występuje Mateusz Klich, dla którego będzie to debiutancki sezon w Premier League.

Fot. Leeds United