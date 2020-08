Rafał Gikiewicz: “Union nie chciał już ze mną współpracować”

Po zakończeniu ubiegłego sezonu Rafał Gikiewicz opuścił drużynę Unionu Berlin. Polak zasilił szeregi innego zespołu z Bundesligi, Augsburga.

Polskiemu bramkarzowi po zakończeniu kampanii 2019/2020 wygasł kontrakt z Unionem Berlin. Golkiper nie opuścił jednak Bundesligi, ponieważ przeniósł się do Augsburga, z którym podpisał trzyletni kontrakt.

Żal do klubu

Rafał Gikiewicz w rozmowie z magazynem “Kicker” opowiedział o szczegółach rozstania z Unionem.

– W Berlinie Polak był uwielbiany, ale już od jakiegoś czasu dało się słyszeć, że nie zostanie na dłużej w zespole. Dlaczego? – Zapisałem się tam w historii, bo dokonaliśmy historycznego awansu i utrzymaliśmy się w Bundeslidze. Union nie chciał już ze mną współpracować, a dla mnie nie jest argumentem to, że jestem za stary. Ale to piłkarski biznes, muszę to zaakceptować. Serce trochę boli, ale nie chcę atakować tego klubu – powiedział bramkarz.

Radość z treningów

We wspomnianym wywiadzie Gikiewicz chwali sobie treningi w nowym klubie.

– Po każdym treningu piszę do żony, że podjąłem dobrą decyzję o takim transferze. W Niemczech nie miałem jeszcze tak dobrego trenera bramkarzy. Codziennie bawię się świetnie na treningach i jestem podekscytowany tym, co robimy. Wszystko jest perfekcyjnie zorganizowanie od pierwszej do ostatniej sekundy. To bardzo nowoczesna szkoła bramkarska – ocenia Rafał Gikiewicz.