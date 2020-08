Kolejny klub zainteresowany Luisem Suarezem! Zawodnik pozostanie w Hiszpanii?

Odejście Luisa Suareza z FC Barcelony wydaje się przesądzone. Według informacji hiszpańskiego “AS” Urugwajczyk znalazł się w kręgu zainteresowań Atletico Madryt.

33-latek najprawdopodobniej już w letnim oknie transferowym opuści drużynę “Dumy Katalonii”. Podobno miejsca w zespole dla Urugwajczyka nie widzi już Ronald Koeman, który został nowym szkoleniowcem FC Barcelony.

Kolejka chętnych rośnie

Coraz więcej klubów jest zainteresowanych pozyskaniem Luisa Suareza. Wcześniej media donosiły, że Urugwajczyk znajduje się na liście życzeń takich zespołów jak Juventus czy Paris Saint-Germain. Do grona tych drużyn zdaniem “AS” dołączyło Atletico Madryt. Z „Los Rojiblancos” media łączyły już wielu napastników tego lata, a jednym z nich był m.in. Arkadiusz Milik. Teraz według wspomnianego “AS” klub interesuje się Luisem Suarezem, jednak sprawa transferu do zespołu Atletico Madryt nie będzie łatwą sprawą. “Los Rojiblancos” mogą nie dorównać konkurencji w kwestii finansowej dla urugwajskiego zawodnika.

Ograny na hiszpańskich boiskach

Zaletą transferu Suareza do Atletico Madryt byłoby to, że piłkarz zna klimat hiszpańskich boisk. Urugwajczyk przez lata udowadniał wysokie umiejętności, będąc jedną z gwiazd La Ligi. Jak do tej pory zawodnik wystąpił w 191 meczach, zdobywając w nich 147 bramek oraz notując 74 asysty. Suarez sięgnął po tytuł tych rozgrywek czterokrotnie.